Кабмин выделил Волгоградской области 70 млн на новые отели

Это, подчеркнули в правительстве, поможет реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов. В июне 2023 года на эти цели уже было направлено около 8 млрд рублей.
Экономика 16.09.2023 13:34
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16.09.2023 13:34
Это, подчеркнули в правительстве, поможет реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов. В июне 2023 года на эти цели уже было направлено около 8 млрд рублей.
Волгоградской области выделили субсидии для реализации проектов по созданию модульных средств размещения туристов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление правительства РФ, в этом году регион получит 40,3 миллиона рублей на эти цели, а в следующем – еще 29,5 миллиона.Всего из бюджета выделено 10 миллиардов рублей 58 регионам.
Это, подчеркнули в правительстве, поможет реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов. В июне 2023 года на эти цели уже было направлено около 8 млрд рублей.
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