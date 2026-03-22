В Волгограде скончалась заслуженный медработник Татьяна Нечаева

В Волгограде скончалась после продолжительной болезни заслуженный медработник Татьяна Нечаева. Об этом сообщили 22 марта в пресс-службе волгоградского медуниверситета.
Многие годы своей жизни она посвятила работе в медицинских организациях региона. Работала в Волгоградском областном клиническом кардиологическом центре, Клинической больнице скорой медицинской помощи №25 главным бухгалтером, а также в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Последние годы жизни она работала главным бухгалтером Волгоградского государственного медицинского университета, а затем помощником ректора.
— Её отличали трудолюбие, высочайший профессионализм, внимательное отношение к коллегам. Коллектив университета скорбит в связи со смертью Татьяны Владимировны Нечаевой. Ректор Владимир Шкарин выражает глубокие соболезнования семье и близким, — говорится в сообщении пресс-службы ВолгГМУ.
