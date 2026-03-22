Волгоградцам напомнили о штрафах за отжиг травы





В МЧС предупредили о штрафах за отжиг травы. Как сообщили в ведомстве, за выжигание сухостоя предусмотрена административная ответственность.

Так, жителям региона грозит штраф до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц и предпринимателей также предусмотрено денежное наказание - до 30 и до 60 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф достигает до 400 тысяч рублей.

Если в результате возгорания уничтожено или повреждено имущество, а также причинен вред здоровью человека или есть погибшие, то наступает уже уголовная ответственность.