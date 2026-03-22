5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамвае Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
«Живем, как в фильме ужасов»: волгоградцы ждут расселения из аварийного общежития с дырой на фасаде

В аварийном общежитии по адресу поселок Веселая балка, 1а в Кировском районе Волгограда несколько семей с детьми ждут расселения, выживая в спартанских условиях в здании без коммуникаций и отопления с января текущего года. Люди утверждают, что про них забыли, так как обещанный в 2025 году переезд из ветхого жилья внезапно был остановлен. 

- Наш дом обещали расселить в 2025 году. Мы уже подали документы, как нам сказали, но потом нам объявили, что всё переносится на 2029-2030 годы. Причину не объяснили, - рассказала одна из собственников жилья Дарья. – У нас висит объявление, что отопление не работает, потому что батареи украли. Чтобы включить тепло, надо заварить дыры от срезанных труб. УК в нашем доме нет. Крыша течет и плесень на стенах. Угол фасада обрушен. В общем живем, как в фильме ужасов.

По ее словам, большинство жителей вынуждены были съехать кто-куда, однако три-четыре семьи, в числе и с детьми, все еще живут в аварийном доме. 

- Лично у меня так сложились обстоятельства, что я была вынуждена съехать и прописаться в другом месте, поэтому жилье в маневренном фонде мне не положено. Здесь мою комнату вскрыли и в ней поселились бомжи. Расселение дождаться не могу. Пишу во все инстанции, но мне приходят лишь отписки, что, дескать, ждите. Сроки переносят и сколько ждать, никто не говорит, - сетует волгоградка.

Четырехэтажное здание по адресу поселок Веселая балка, 1а в марте 2019 года признали аварийным и подлежащим сносу. В одном из последних ответов прокуратуры Волгоградской области сообщается, что мероприятия по расселению граждан из указанного многоквартирного дома включены в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29.12.2018 № 1877, срок расселения – 2028 год.

Однако в администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос сообщили, что процесс расселения этого аварийного дома уже запущен.

- Расселение дома № 1а на территории поселка Веселая Балка уже ведется. Квартиры в новостройках предоставляются гражданам муниципалитетом по мере передачи жилья застройщиками, - утверждают в мэрии. - Также сообщаем, что после признания дома аварийным всем жителям было предложено разместиться в помещениях муниципального маневренного фонда. Граждане, которые не воспользовались этим предложением ранее, могут сейчас обратиться в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда для предоставления временного жилья до момента переселения.  Размещение в помещениях маневренного фонда не влияет на реализацию прав граждан на расселение. 

Также в мэрии пояснили ситуацию и по оплате коммунальных услуг, которые жители обрушающегося общежития не получают несколько месяцев.

- По данным, предоставленным УК в настоящее время проводятся мероприятия, необходимые для перерасчета начислений за фактически не предоставленные услуги, - говорится в ответе администрации Волгограда.

