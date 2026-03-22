



В аварийном общежитии по адресу поселок Веселая балка, 1а в Кировском районе Волгограда несколько семей с детьми ждут расселения, выживая в спартанских условиях в здании без коммуникаций и отопления с января текущего года. Люди утверждают, что про них забыли, так как обещанный в 2025 году переезд из ветхого жилья внезапно был остановлен.

- Наш дом обещали расселить в 2025 году. Мы уже подали документы, как нам сказали, но потом нам объявили, что всё переносится на 2029-2030 годы. Причину не объяснили, - рассказала одна из собственников жилья Дарья. – У нас висит объявление, что отопление не работает, потому что батареи украли. Чтобы включить тепло, надо заварить дыры от срезанных труб. УК в нашем доме нет. Крыша течет и плесень на стенах. Угол фасада обрушен. В общем живем, как в фильме ужасов.

По ее словам, большинство жителей вынуждены были съехать кто-куда, однако три-четыре семьи, в числе и с детьми, все еще живут в аварийном доме.

- Лично у меня так сложились обстоятельства, что я была вынуждена съехать и прописаться в другом месте, поэтому жилье в маневренном фонде мне не положено. Здесь мою комнату вскрыли и в ней поселились бомжи. Расселение дождаться не могу. Пишу во все инстанции, но мне приходят лишь отписки, что, дескать, ждите. Сроки переносят и сколько ждать, никто не говорит, - сетует волгоградка.

Четырехэтажное здание по адресу поселок Веселая балка, 1а в марте 2019 года признали аварийным и подлежащим сносу. В одном из последних ответов прокуратуры Волгоградской области сообщается, что мероприятия по расселению граждан из указанного многоквартирного дома включены в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29.12.2018 № 1877, срок расселения – 2028 год.

Однако в администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос сообщили, что процесс расселения этого аварийного дома уже запущен.

- Расселение дома № 1а на территории поселка Веселая Балка уже ведется. Квартиры в новостройках предоставляются гражданам муниципалитетом по мере передачи жилья застройщиками, - утверждают в мэрии. - Также сообщаем, что после признания дома аварийным всем жителям было предложено разместиться в помещениях муниципального маневренного фонда. Граждане, которые не воспользовались этим предложением ранее, могут сейчас обратиться в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда для предоставления временного жилья до момента переселения. Размещение в помещениях маневренного фонда не влияет на реализацию прав граждан на расселение.

Также в мэрии пояснили ситуацию и по оплате коммунальных услуг, которые жители обрушающегося общежития не получают несколько месяцев.

- По данным, предоставленным УК в настоящее время проводятся мероприятия, необходимые для перерасчета начислений за фактически не предоставленные услуги, - говорится в ответе администрации Волгограда.

Видео читателей ИА «Высота 102»

Коллаж Алексея Костякова /ИА «Высота 102»

