Спорт

Волгоградские волейболистки вышли в полуфинал Кубка России

Спорт 14.09.2023 21:34
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14.09.2023 21:34


Волейболистки «Волжаночки - GRASS»  успешно выступили на групповом этапе Кубка России среди команд Высшей лиги «Б». В эти дни турнир, в котором принимает участие восемь клубов,  проходит в Череповце, сообщает V102.RU.
 
Волгоградский коллектив под руководством Александра Чернова в трех матчах одержал две победы и потерпел одно поражение. На старте соревнований волжанки  разгромили «Италмас-ИжГТУ» из Ижевска  в трёх партиях. Первые две закончились с одинаковым счётом — 25:14. В заключительном сете была более серьезная борьба, но наша команда снова склонила чашу весов в свою пользу — 25:20.  
 
Во втором туре «Волжаночка» одолела «Воронеж» и снова не оставила соперницам шансов на успех — 3:0 (25:13, 25:20, 25:10). В заключительном поединке волгоградские волейболистки бились за первое место в своём квартете «Б» с «Рязанью-РГУ». На этот раз победа осталась за оппонентками со счётом 3:1.  (18:25, 25:22, 22:25, 10:25). Но это поражение не помешало «Волжаночке» продолжить борьбу за трофей. В субботу, 16 сентября они в полуфинале встретятся с триумфатором группы «А».
 
Отметим, что в предстоящем сезоне волгоградский клуб сыграет в Высшей лиге «Б». Старт первенства намечен на 11 октября. Турнир на предварительной стадии пройдёт в групповом формате. Подопечные Александра Чернова выступят в зоне «Центр», состоящей из 8 команд:  помимо волжанок в ней участвуют «Рязань-РГУ», «Северянка-2» (Череповец), «ИТАЛМАС-ИжГТУ» (Ижевск), «Брянск», «Университет-Визит» (Пенза), «Воронеж», «Таганрог». Командам предстоит сыграть каждый с каждым в 4 круга. Первые три коллектива выйдут в финальный этап, где поспорят за призовые места с другими тремя лидерами квартета зоны «Сибирь». Решающая стадия чемпионата начнется в апреле следующего года.  

Фото клуба "Волжаночка" VK.com


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