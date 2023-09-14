Экономика

Волгоградцы хотят для счастья 180 тысяч рублей в месяц

Экономика 14.09.2023 09:45
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14.09.2023 09:45


Волгоградцы озвучили свои мечты о размере суммы, которая сделала бы их счастливыми. Как сообщили V102.RU  в компании SuperJob, в Волгограде для счастья экономически активным жителям необходимо 180 тысяч рублей в месяц.
В марте 2023 года запросы волгоградцев были скромнее - им бы хватило и  165 тыс. рублей. В  октябре 2022 жители мегаполиса хотели бы иметь 174 тыс. руб., в апреле 2022 – 172 тыс. руб., в ноябре 2021 – 172 тыс. руб., в мае 2021 – 162 тыс. руб., в январе этого же года – 165 тыс. руб., в 2019 году – 170 тыс. руб., а в 2018 году – 169 тыс. руб.
В среднем россиянину нужно 200 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым - размер суммы для счастья увеличился на 3% по сравнению с мартом этого года. Мужчинам требуется 222 тысячи рублей, женщинам — 175. С увеличением возраста респондентов растут и денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 150 тысяч рублей, россиянам старше 45 лет — 222. С ростом доходов россиян ситуация аналогичная: тем, кто получает до 50000 рублей в месяц, для счастья достаточно 155 тысяч рублей, для респондентов с доходом от 80000 рублей требуется 260 тысяч рублей.
В рейтинге городов с самыми высокими запросами — Москва (265 тыс. руб.), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тыс. руб.), Хабаровск (220 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (218 тыс. руб.). Самые скромные «счастливые» суммы — в Ярославле и Барнауле (по 177 тыс. руб.), в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тыс. руб.).
По сравнению с мартом текущего года, самый большой темп прироста финансовых запросов отмечается в Ярославле (+10%), в Волгограде, Липецке, Уфе, Челябинске и Хабаровске (+9%).

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