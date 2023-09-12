В Волгограде на 500 тысяч оштрафовали компанию за директора-взяточника

В Волгограде по инициативе прокуратуры юридическое лицо оштрафовано на полмиллиона рублей за коррупцию. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, бывший директор ООО «Волгаэнергосеть-СНТ» в июле этого года был осужден за дачу взятки в размере 82 тысячи рублей для сотрудника ГКУ ВО «Экспертный центр» за помощь в установке более выгодного тарифа на электроэнергию. Он получил полтора года условно и штраф в размере 410 тысячи рублей.



Согласно законодательству в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В этой связи прокуратура Дзержинского района инициировала привлечение ООО «Волгаэнергосеть-СНТ» к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).



Постановлением мирового судьи судебного участка №83 Дзержинского судебного района Волгоградской области ООО «Волгаэнергосеть-СНТ» назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.



Интересно, что ООО «Волгаэнергосеть-СНТ» позиционирует себя как «территориальная сетевая организация, приоритетным развитием которой является решение накопившихся за долгий период времени проблем с электроснабжением СНТ».

