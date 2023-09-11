Спецоперация на Украине

Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО

Спецоперация на Украине 11.09.2023 18:30
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11.09.2023 18:30

Президент России Владимир Путин сегодня, 11 сентября, подписал Указ, предусматривающий 100-процентную компенсацию военной пенсии участникам СВО. Ранее военные пенсионеры теряли пенсию при частичной мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102», документ опубликован на портале правовых актов и уже вступил в силу. 

Так, в частности, указом сохраняется повышенный размер пенсий для тех военнослужащих, которые уже стали военными пенсионерами, но после этого были мобилизованы. Согласно поручению Путина, Правительство РФ в ближайшее время разработает порядок выплат и обеспечит финансирование расходов.

Указ распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 24 февраля 2022 года, а также на военных пенсионеров, мобилизованных в период с 21 сентября 2022 года. 

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