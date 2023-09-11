Получивший ожоги 90% тела ребенок умер в больнице Волгограда





Сегодня, 11 сентября, ИА «Высота 102» стало известно о смерти 14-летнего ребенка, который при поражении электрическим током получил ожоги 90% тела в Волгограде. Как ранее сообщало информагентство, предположительно мальчик находился в железнодорожных путях и пострадал в результате нарушения мер безопасности.

О трагическом случае сообщалось 5 сентября. Так, экстренных служб, ребенок получил электротравму на ж/д станции имени Максима Горького.

— Мальчик решил сделать селфи, залез на крышу вагона и случайно дотронулся до висящих проводов, — сообщал в день происшествия источник «Высота 102». — Его госпитализировали с 90% ожогов тела.

Позже стало известно о том, что мальчика в больницу доставили из дома. Не исключено, что близкие пострадавшего, несмотря на ожоги, сначала забрали его с места происшествия, однако затем осознали всю тяжесть ситуации и вызвали скорую.

За жизнь ребенка боролись на протяжении недели, однако услиля медиков оказались тщетными.