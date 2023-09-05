Происшествия

В Волгограде подросток из-за селфи получил удар током и обгорел

Происшествия 05.09.2023 15:12
0
05.09.2023 15:12


В Советском районе Волгограда школьник решил сделать селфи, что в итоге привело к жутким последствиям. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, подросток получил электротравму на ж/д станции имени Максима Горького. 

— Все произошло сегодня утром. Мальчик решил сделать селфи, залез на крышу вагона и случайно дотронулся до висящих проводов, — рассказал источник в экстренных службах. — Его госпитализировали с 90% ожогов тела. 

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в Западное МСУ на транспорте СКР и комитет здравоохранения Волгоградской области. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Читайте также:

Из Волгограда бортом МЧС эвакуировали обгоревшего 16-летнего подростка: видео 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.09.2023 16:58
Происшествия 05.09.2023 16:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2023 12:44
Происшествия 05.09.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2023 10:25
Происшествия 05.09.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2023 07:57
Происшествия 05.09.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 21:13
Происшествия 04.09.2023 21:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 18:55
Происшествия 04.09.2023 18:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 13:53
Происшествия 04.09.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 12:18
Происшествия 04.09.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 11:24
Происшествия 04.09.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 10:52
Происшествия 04.09.2023 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 18:32
Происшествия 03.09.2023 18:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 17:44
Происшествия 03.09.2023 17:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 15:48
Происшествия 03.09.2023 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 14:49
Происшествия 03.09.2023 14:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 13:46
Происшествия 03.09.2023 13:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:05
В Камышине троих жителей Ставрополья приговорили к 15 годам колонииСмотреть фотографии
16:58
В больнице Волгограда врачи спасают обгоревшего из-за селфи подросткаСмотреть фотографии
16:24
В Госдуме РФ назвали фейком приказ Минобороны РФ о мобилизацииСмотреть фотографии
16:11
«Это филькина грамота»: волгоградцы выразили недоверие МФЦ при оформлении отказов от биометрииСмотреть фотографии
15:30
Праздник удался: в «Долине» отметили восьмилетие микрорайонаСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде подросток из-за селфи получил удар током и обгорелСмотреть фотографии
14:16
Соглашение о создании островного курорта на Сарпинском и Голодном заключили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:44
СК присоединился к поискам пропавшего в Волгограде Дмитрия АкчуринаСмотреть фотографии
12:42
Сады Придонья поддержали главную скачку страны среди чистокровных лошадейСмотреть фотографии
12:28
В Волжском отважные покупатели отбили магазин от грабителя: видеоСмотреть фотографии
12:26
Дебошир из волгоградского отеля осужден за удары кулаком в лицо полицейскомуСмотреть фотографии
12:00
Волгоградский горняк Григорий Кобзарь получил награду в столицеСмотреть фотографии
11:59
«Как побеждать без Сталинграда?»: в сквере Волгограда увековечили слова Владимира ПутинаСмотреть фотографии
11:52
Волгоград покупает 25 новых автобусов большой вместимостиСмотреть фотографии
10:25
Бесправный водитель погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Будет штормить: волгоградские ватерполисты-чемпионы готовятся к новому сезонуСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области резко похолодает до +6 °CСмотреть фотографии
08:42
«Там тучи блох»: в ТСЖ Волгограда поцапались из-за бездомных кошекСмотреть фотографии
07:57
Под Волгоградом спасли 40 га леса от ландшафтного пожараСмотреть фотографии
22:09
На очистных сооружениях в Волгограде опробуют уникальные российские фильтрыСмотреть фотографии
21:13
Пропавшего мужчину с татуировками и шрамами ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:29
В Волгоградской области 7 сентября пройдет день пациентов с акнеСмотреть фотографии
20:16
В волгоградской школе психолог проводила фейковые занятия на деньги грантаСмотреть фотографии
20:00
В Волжском 5 сентября на сутки отключат горячую водуСмотреть фотографии
19:46
Волгоградская теннисистка заработала тысячи долларов победой на турнире в ТаиландеСмотреть фотографии
19:04
Школьников Волгограда могут отправить на удаленку из-за выборовСмотреть фотографии
18:55
Оперативники МВД задержали волжанина, ударившего знакомую топоромСмотреть фотографии
18:21
Экс-мэр Котово Лесниченко снялся с досрочных выборов. И их отменилиСмотреть фотографии
18:13
Владимир Путин поощрил двух жительниц Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
Сотрудники УФСБ почтили память жертв терактов в Беслане, Буденновске и ВолгоградеСмотреть фотографии
 