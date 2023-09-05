В Волгограде подросток из-за селфи получил удар током и обгорел

В Советском районе Волгограда школьник решил сделать селфи, что в итоге привело к жутким последствиям. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, подросток получил электротравму на ж/д станции имени Максима Горького.

— Все произошло сегодня утром. Мальчик решил сделать селфи, залез на крышу вагона и случайно дотронулся до висящих проводов, — рассказал источник в экстренных службах. — Его госпитализировали с 90% ожогов тела.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в Западное МСУ на транспорте СКР и комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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