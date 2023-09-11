Банки начали принимать заявки на IT-ипотеку на новых условиях

Экономика 11.09.2023 16:23
0
11.09.2023 16:23
Правительство РФ 1 сентября объявило о смягчении условий предоставления ипотечных займов для IT-специалистов — его могут получить специалисты до 35 лет включительно. Теперь кредит для них оформляется без учета требований к уровню минимальной зарплаты. О начале приема заявок по новым условиям, в частности, сообщили в пресс-службе банка «Открытие».
Для всех специалистов российских IT-компаний ранее обязательными являлись требования к минимальному ежемесячному размеру дохода: от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 70 тысяч рублей в других регионах. Теперь льготная ипотека станет более доступной для молодых IT-специалистов в возрасте до 35 лет включительно. Для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет требования к минимальному размеру дохода сохраняются.
Оформить ипотеку по программе господдержки в российских банках могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Программа будет действовать до 1 января 2025 года.
Волгоградское УФАС проверит цены на бензин11.09.2023 20:16
Экономика 11.09.2023 20:16
Банк «Открытие»: 78% жителей ЮФО считают самыми выгодными вклады до года11.09.2023 15:30
Экономика 11.09.2023 15:30
ВТЗ стал лидером по количеству призовых мест на корпоративном форуме ТМК11.09.2023 15:10
Экономика 11.09.2023 15:10
Андрей Бочаров поручил сформировать бюджет с учетом интересов Волгограда11.09.2023 14:02
Экономика 11.09.2023 14:02
В Волгоградской области днем с огнем не найдут токарей и дворников11.09.2023 08:04
Экономика 11.09.2023 08:04
Волгоградский НПЗ – лучшая организация года08.09.2023 12:52
Экономика 08.09.2023 12:52
Новое подорожание кур на 5% зафиксировал Волгоградстат07.09.2023 19:47
Экономика 07.09.2023 19:47
Работу банка в новых субъектах РФ обсудили на бизнес-конференции07.09.2023 16:42
Экономика 07.09.2023 16:42
В августе на авторынке реализовано почти 60 тысяч «китайцев»07.09.2023 12:02
Экономика 07.09.2023 12:02
Росстат: бензин всех марок снова подорожал в Волгоградской области07.09.2023 09:17
Экономика 07.09.2023 09:17
Волгоградцы пополнили бюджет региона на 87 млрд рублей06.09.2023 18:58
Экономика 06.09.2023 18:58
Рынок продаж новых авто поделили восемь марок06.09.2023 15:04
Экономика 06.09.2023 15:04
В Волгоградской области увеличился дефицит рабочей силы06.09.2023 09:43
Экономика 06.09.2023 09:43
«Кому не нравится – продолжайте ныть»: эксперт назвал выгодным трехстороннее соглашение по Сарпинскому и Голодному05.09.2023 17:45
Экономика 05.09.2023 17:45
В августе сразу 12 популярных моделей автомобилей с пробегом подорожали на 5-9%05.09.2023 16:12
Экономика 05.09.2023 16:12