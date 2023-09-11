



Губернатор Волгоградской области утром 11 сентября отправился в промзону города Волжского, где археологи сделали уникальную находку – два нетронутых сарматских захоронения. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров лично осмотрел место раскопок и даже помог специалистам в их работе.

Неожиданное и грандиозное открытие специалисты ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» сделали при исследовании древнего сарматского кургана. По информации пресс-службы областной администрации, работы в Заволжье ведутся при поддержке регионального комитета государственной охраны объектов культурного наследия. На изыскания получено разрешение Минкультуры РФ, проведены консультации с экспертами.

– Мурашки по коже идут, когда прикасаешься к найденным артефактам. Только подумайте: этими предметами пользовались люди, которые проживали на нашей территории 20-25 веков назад. Эти предметы пропитаны историей, – сказал Андрей Бочаров, лично ознакомившись этим утром с находками археологов.





Уточняется, что волгоградским исследователям удалось найти царственные захоронения сарматов. Центральное погребение было ограблено кладоискателями вероятно в XVII-XIX веках, а два дополнительных погребения в стороне от центра кургана грабители не нашли.

Эллинистическая серебряная посуда, бронзовые котлы, железные мечи в золотых обкладах ножен, колчанные наборы с железными стрелами, колчанные крючки, золотые поясные и портупейные пряжки, браслеты, бронзовое зеркало, большое количество разнообразных золотых бляшек, украшавших одежду и головные уборы, серебряная тарелка, глиняный кувшин и деревянные чаши относятся ориентировочно 2 век до н.э.





– По масштабам, разнообразию и значимости данная находка уникальна для Волгоградской области. Археологи говорят, что такая удача выпадает один раз в четверть века, – сообщают в администрации Волгоградской области.

Наличие золотых украшений и особенно эллинистической посуды делает их уникальными памятниками Волгоградской области. Исследования артефактов позволят получить новую информацию о характере взаимодействия кочевых племен раннего железного века, населявших междуречье.







Фото: администрация Волгоградской области