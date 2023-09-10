Происшествия

Заглохший трамвай перегородил улицу Качинцев в Волгограде

Происшествия 10.09.2023 20:41
0
10.09.2023 20:41



В Волгограде трамвай встал прямо на улице Качинцев, перегородив дорогу автомобилистам и общественному транспорту.  
- Трамвай встал прямо на дороге, перегородив проезд машинам. Он, наверное, сломался, - сообщают редакции V102.RU очевидцы этого происшествия.
В социальных сетях горожане также сообщают о застрявшем на дороге трамвае. По их версии, общественный транспорт остановился из-за отсутствия тяги.
Информация уточняется в профильных службах.
Фото: читатели ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.09.2023 20:16
Происшествия 10.09.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 17:33
Происшествия 10.09.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 12:16
Происшествия 10.09.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 10:43
Происшествия 10.09.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 10:08
Происшествия 10.09.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2023 14:00
Происшествия 09.09.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 15:03
Происшествия 08.09.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 13:14
Происшествия 08.09.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 12:10
Происшествия 08.09.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 10:00
Происшествия 08.09.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 08:52
Происшествия 08.09.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2023 11:24
Происшествия 07.09.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2023 09:39
Происшествия 07.09.2023 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2023 09:09
Происшествия 07.09.2023 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2023 21:43
Происшествия 06.09.2023 21:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
Встреча со «Звездой»: «Динамо-Синара» в Подмосковье проведет второй матч СуперлигиСмотреть фотографии
20:41
Заглохший трамвай перегородил улицу Качинцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:16
Избирательный участок в центре Волгограда внезапно остался без светаСмотреть фотографии
19:38
Обнародована явка избирателей в Волгоградской области к 18.00Смотреть фотографии
19:11
Гроссмейстер Карякин в Волгограде передал военные «Уралы» на СВОСмотреть фотографии
18:08
Два районных суда в Волгоградской области остались без председателейСмотреть фотографии
17:33
В Волжском средь бела дня сгорел MercedesСмотреть фотографии
16:21
Голосование на выборах в Волгоградской области выходит на финишную прямуюСмотреть фотографии
15:51
Сокровища Степана Разина и останки немецких поселений: какие секреты хранит Волжская ШвейцарияСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
В Волгограде реконструируют систему централизованного оповещения населенияСмотреть фотографии
13:29
Избирком Волгоградской области озвучил данные о явке на 12:00 в третий день выборовСмотреть фотографии
13:05
Благовест и брейк-данс с ожившими скульптурами завершат День города в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:22
Камышин обгоняет Волгоград и Волжский по явке на выборахСмотреть фотографии
11:00
ЗАГСы Волгограда зарегистрировали 112 пар в День городаСмотреть фотографии
10:43
Самокатчик сбил девушку на Астраханском мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Россиян не пустят в Европу с чемоданами, смартфонами и шампунемСмотреть фотографии
10:08
Юноша на велосипеде погиб в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:13
Жара ушла, запрет остался: леса в Волгоградской области будут закрыты до 14 октябряСмотреть фотографии
08:39
Третий день выборов стартовал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:21
Дождь и холодный ветер ожидают волгоградцев 10 сентябряСмотреть фотографии
21:58
Празднование 434-летия Волгограда завершили ярким фейерверком: фото и видеоСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области снова посчитали избирателейСмотреть фотографии
20:40
Лариса Долина захотела в Волгограде танцев и теплаСмотреть фотографии
20:36
Без голов: матч «Ротора» с «Чайкой» на Волгоград Арене закончился ничьейСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде музыкальных фанатов отправят домой спецрейсомСмотреть фотографии
18:31
«Толпа в экстазе»: в Волгограде группа RASA требует пустить фанатов на сценуСмотреть фотографии
17:02
Чиновники Фролово испугались Бастрыкина и тихой сапой закрыли дымящую свалкуСмотреть фотографии
16:36
Избирком озвучил, кто оказался пассивным на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
Третьи спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» проходят в ВолгоградеСмотреть фотографии
 