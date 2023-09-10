







В 250 километрах от Волгограда есть место, в котором можно забыть про время. Природный парк «Щербаковский» манит путешественников из разных уголков страны не только удивительной природой, но и такой же удивительной историей. Когда-то по этим тропам ходили бунтовщики Емельян Пугачев и Степан Разин, художники Илья Репин и Константин Коровин. О прошлом и настоящем Волжской Швейцарии - в материале ИА «Высота 102».























Напротив Столбичей невольно ощущаешь себя песчинкой в пространстве и времени. Несколько веков природа играла с текстурами, филигранно оттачивая каждый выступ на отвесной стене. Со временем вода и осадки уничтожили один из бугров, но тут же начали создание новых.













- Столбичи – уникальный памятник природы, который создали вода и ветер, - рассказывает сотрудница природного парка «Щербаковский» Ирина Лончакова . – Со временем они трансформируются, осыпаются и приобретают новые очертания. После разрушения одного из бугров мы замечаем появление новых. Пока они видны не так отчетливо, но, тем не менее, природа уже занялась их «вытачиванием».













Первое упоминание об уникальных Столбичах сотрудники парка нашли в судовых журналах Петра Первого. В 1695 году император писал о нерукотворном «памятнике» и Ураковом бугре.





















С этого самого бугра открывается невероятный вид на водохранилище. Куда ни посмотри, перед глазами лишь бесконечная синева, тонущая в голубых оттенках неба. По легенде именно с этих точек воинство разбойника Степана Разина высматривало богатые суда.

- Войска Степана Разина и Емельяна Пугачева, который также бывал в этих местах, использовали бугры как наблюдательные пункты. С высоты они следили за богатыми судами, которые и становились их добычей, - отмечает Ирина Лончакова. – А в пещерах, происхождение которых датируется 18-19 веками, они по легендам прятали награбленное богатство. Кто-то по-прежнему верит, что эти сокровища спрятаны в пещерах.













Легенду о походах Стеньки Разина хранит и Настин Бугор. По преданию знаменитый атаман был настолько очарован княжной Анастасией, что вопреки протестам своего войска взял ее с собой в поход. Женщину на судне встречали без оптимизма – дурной знак! На обратном пути опасения казаков подтвердились. Когда перегруженный корабль потянуло ко дну, предводитель предложил скинуть за борт награбленные сокровища. Но соратники Разина восприняли эту идею в штыки. Вместо этого мужчины предложили выкинуть в воду красавицу Анастасию. После недолгих препираний атаман якобы согласился со своим войском и навсегда попрощался со спутницей.













А в 1763 году императрица Екатерина Вторая пригласила на необжитые земли иностранцев – огромные территории «прожигались» палящим волжским солнцем и не приносили никакого дохода. Однако доносившиеся вести о вольностях беглых крестьян и разбойников пугали будущих переселенцев.

- Спустя год Екатерина подписала манифест, даровав всем приезжим льготы. Согласно документу, иностранцам выделялись деньги на дорогу и подъемные. Мужчины при этом освобождались от воинской повинности, - продолжает специалист. – Люди – сюда ехали не только немцы – отправлялись за хорошей жизнью. Кто-то получал уже готовый дом, а кто-то прибывал в голую степь и был вынужден строить жизнь буквально с нуля. В пещерах переселенцы добывали ракушечник и камень. Чиркая по стенам киркой, они собирали песок, который позже смешивали с глиной и соломой. Материал получался настолько прочным, что «слепленные» ими домики стоят до сих пор. Постепенно колонисты приспособились и к местной почве, начав выращивать многие зерновые культуры. Также их обязали наладить шелкопрядное производство и посадить тутовые деревья. Но из-за особенностей нашего климата – мы располагаемся севернее Волгограда – они тут не пошли. Зато в новых поселениях появилось много плодовых деревьев, ведь когда-то у иностранцев была традиция сажать дерево после рождения ребенка, вне зависимости от его пола. Кстати, дикие яблони и груши растут в Щербаковской балке и сейчас.













Своему второму названию ( такому заманчивому для туристов) Щербаковская балка обязана колонисту Якову Веберу. Несмотря на сомнения отца, он стал известным художником и после окончания Московской художественной академии остановился в немецком поселении Мюльберг, разбитом в Щербаковской балке.













- Семья Якова Вебера жила в Саратовской губернии. С детства мальчик очень любил рисовать и хотел стать художником. Но его отец настаивал на выборе другой профессии, - комментирует Ирина Лончакова. – Несмотря на это, уже в 16 лет Яков написал свою первую картину. После окончания Пензенского художественного училища он работал реставратором у таких художников, как Коровин и Репин. Юноша взрослел, набирался опыта и готовился к поступлению в Московскую художественную академию. Закончив ее, он женился и в 1915 году вместе с семьей решил поехать в поселение Мюльберг. Здесь Яков Вебер бесплатно учил ребятишек своему ремеслу. А Коровин и Репин приезжали к нему, как на дачу. Художники очень любили волжские просторы и, увидев в них что-то схожее со Швейцарией, назвали их Волжской Швейцарией.





















В этих местах переселенцы жили до начала Великой Отечественной войны. В конце лета 1941-го всех немцев приказали депортировать в отдалённые уголки страны - чаще всего в Сибирь, а также в Казахстан и в Среднюю Азию.













- Уже третьего сентября немцев начали вывозить из села Нижняя Добринка, - рассказывает сотрудница природного парка. – Жителям некоторых поселений разрешалось взять с собой до 20 килограммов груза. А кто-то уходил с обжитых мест с одной котомкой. Люди забивали кур, резали поросят, жарили мясо, заливали его жиром и отправлялись в неизвестность. До новых мест проживания они добирались два месяца. Конечно, доезжали не все. Многие умирали в вагонах от холода, голода и болезней. После этого поселения, разбитые в Щербаковской балке, оставались пусты.













Постепенно разрушая старые домики, время оказалось не властно только над уникальной природой парка. Здесь, как в огромной аптеке под открытым небом, собраны десятки трав - чистотел и крапива, чабрец и душица. Весной же в Волжской Швейцарии цветут краснокнижные рябчик русский, ирис карликовый и сон-трава.





















А еще уединенный уголок природы в Камышинском районе – дом для десятка животных. Даже на обхоженных тропах туристы могут заметить косуль, лис, зайцев и сурков – они создали здесь целые колонии. Совсем недавно ещё одним постояльцем Щербаковской балки стал благородный олень, встретивший и нашу съёмочную группу.





























Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»



