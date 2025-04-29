Общество

Володин, делегации, БТР и ветераны: на Аллее Героев в Волгограде торжественно зажгли Вечный огонь

Общество 29.04.2025 12:13
0
29.04.2025 12:13


Сегодня, 29 апреля, на Аллее Героев в Волгограде в присутствии высокопоставленных гостей города-героя и ветеранов торжественно зажгли Вечный огонь на мемориале, который открыли после ремонта, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации региона, лампаду с Вечным огнем, который на время ремонта хранился в музее-панораме «Сталинградская битва», доставили из музея к мемориалу на БТР. Огонь из лампады к факелу перенесли фронтовик Александр Колотушкин и герой СВО Григорий Лазарев.



Участниками церемонии зажжения Вечного огня стали председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, главы делегаций международного форума «Великое наследие — общее будущее», ветераны Великой Отечественной войны, герои СВО.


- Почетное право зажечь Вечный огонь предоставили героям — представителям Поколения Победителей, защищавшим мир от фашизма 80 лет назад, и участникам специальной военной операции, которые сегодня, как их деды и прадеды, делают все для искоренения идеологии нацизма, - сообщили в администрации региона.


После церемонии зажжения состоялось возложение венков и цветов, прохождение роты Почетного караула. В память обо всех павших героях прозвучал колокольный звон Собора Александра Невского.


Справка. 

Впервые Вечный огонь на Аллее героев был зажжен 1 февраля 1963 года, в канун 20-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом — от электрической искры Волжской ГЭС. В середине 60-х годов здесь был установлен Почетный караул: миссия заступать на пост № 1 выпала школьникам, преуспевшим в учебе и общественной работе. Пост функционирует и сегодня. На днях ребятам по решению губернатора Андрея Бочарова было передано новое помещение — после реконструкции штаб будет отвечать всем современным требованиям.

Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.04.2025 14:44
Общество 29.04.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 13:29
Общество 29.04.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 13:13
Общество 29.04.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 12:32
Общество 29.04.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 12:23
Общество 29.04.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 12:15
Общество 29.04.2025 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.04.2025 09:22
Общество 29.04.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 08:25
Общество 29.04.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 06:30
Общество 29.04.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 19:27
Общество 28.04.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 18:36
Общество 28.04.2025 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 17:34
Общество 28.04.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 16:20
Общество 28.04.2025 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2025 16:18
Общество 28.04.2025 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 15:58
Общество 28.04.2025 15:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:27
В Волгограде двоим пособникам ВСУ дали на двоих 26,6 лет за диверсииСмотреть фотографии
15:24
В России продолжат расширять соцзащиту участников СВОСмотреть фотографии
15:11
РИА Новости: борт Владимира Путина приземлился в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:44
ФАС проверит цены на такси в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
«Настроены получить хороший урожай»: директор агрофирмы «Раздолье» – о планах на новый сезонСмотреть фотографии
14:02
Тибор Гашпар в Волгограде: «Нас освободили солдаты Красной Армии»Смотреть фотографии
13:29
Лукашенко у трапа в Волгограде встретили красавицы из ретро-взводаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгограде после работ на сетях восстановили 2 тыс. кв. метров асфальтаСмотреть фотографии
12:32
Волгоград встретит Первомай ударным потеплениемСмотреть фотографии
12:23
«Почта России» в Волгоградской области не откроется 1 и 9 маяСмотреть фотографии
12:15
Игра началась: GRASS прячет «золото» в городах РоссииСмотреть фотографии
12:13
Володин, делегации, БТР и ветераны: на Аллее Героев в Волгограде торжественно зажгли Вечный огоньСмотреть фотографии
12:00
Волжская ГЭС 29 апреля перешла на усиленные оборотыСмотреть фотографии
11:46
БелТА: Александр Лукашенко прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
11:33
Открылось пленарное заседание международного форума в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
«Другие правила»: клиенты Т2 смогут оформить вклад в МОРСКОМ БАНКЕ под 27% годовыхСмотреть фотографии
10:08
Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в ВолгоградСмотреть фотографии
09:22
Володин восхитил подписчиков видеокадрами с Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгограде 29 апреля «взбесились» цены на таксиСмотреть фотографии
07:55
Волгоградский «Ротор» впервые выиграл первый тур Высшей лиги по регби-7Смотреть фотографии
06:30
Под Волгоградом проведут отстрел шакалов из-за угрозы оленямСмотреть фотографии
23:18
Первый показ «Света Великой Победы» в Волгограде: видео ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:25
«Великое наследие – общее будущее»: первый день форума в Волгограде в 10 фотоСмотреть фотографии
20:56
Волгоградка Дарья Антонова завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдоСмотреть фотографии
19:54
Вячеслав Володин прибыл в Волгоград для участия в форумеСмотреть фотографии
19:27
Новое МБУ займётся расширением платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:02
В Волгоградской области стало 275,5 тыс. предпринимателейСмотреть фотографии
18:36
Волгоградец задержан за жестокий обман двух саратовских пенсионерокСмотреть фотографии
18:28
Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с тремя авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:58
Телеведущий Евгений Попов: Волгоград – прекрасный городСмотреть фотографииCмотреть видео
 