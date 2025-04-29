Володин, делегации, БТР и ветераны: на Аллее Героев в Волгограде торжественно зажгли Вечный огонь

Сегодня, 29 апреля, на Аллее Героев в Волгограде в присутствии высокопоставленных гостей города-героя и ветеранов торжественно зажгли Вечный огонь на мемориале, который открыли после ремонта, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации региона, лампаду с Вечным огнем, который на время ремонта хранился в музее-панораме «Сталинградская битва», доставили из музея к мемориалу на БТР. Огонь из лампады к факелу перенесли фронтовик Александр Колотушкин и герой СВО Григорий Лазарев.









Участниками церемонии зажжения Вечного огня стали председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, главы делегаций международного форума «Великое наследие — общее будущее», ветераны Великой Отечественной войны, герои СВО.





- Почетное право зажечь Вечный огонь предоставили героям — представителям Поколения Победителей, защищавшим мир от фашизма 80 лет назад, и участникам специальной военной операции, которые сегодня, как их деды и прадеды, делают все для искоренения идеологии нацизма, - сообщили в администрации региона.





После церемонии зажжения состоялось возложение венков и цветов, прохождение роты Почетного караула. В память обо всех павших героях прозвучал колокольный звон Собора Александра Невского.





Справка.

Впервые Вечный огонь на Аллее героев был зажжен 1 февраля 1963 года, в канун 20-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом — от электрической искры Волжской ГЭС. В середине 60-х годов здесь был установлен Почетный караул: миссия заступать на пост № 1 выпала школьникам, преуспевшим в учебе и общественной работе. Пост функционирует и сегодня. На днях ребятам по решению губернатора Андрея Бочарова было передано новое помещение — после реконструкции штаб будет отвечать всем современным требованиям.

Фото: администрации Волгоградской области