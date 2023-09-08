Расследования

В Волгограде вынесли приговор москвичу за расправу над сожительницей в съемной квартире

Расследования 08.09.2023 15:47
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08.09.2023 15:47



Центральный районный суд Волгограда приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима 39-летнего жителя Московской области, сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Фигурант уголовного дела признан виновным в расправе над сожительницей, которая умерла от его побоев. Женщину он избил в одной из квартир дома № 11 по улице Мира в Центральном районе Волгограда, которую пара снимала. Действия москвича были квалифицированы по  ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Установлено, что 5 мая этого года мужчина приревновал свою 32-летнюю сожительницу. В ходе ссоры он нанес женщине множественные удары в область головы и лица, от которых она потеряла сознание. Испугавшись ответственности, он вызвал врачей скорой помощи с телефона соседа, а медикам сообщил, что не знает женщину. Ее пребывание в квартире он объяснил тем, что уже избитая она постучалась к нему и попросила о помощи.
Пострадавшая умерла в больнице через несколько дней после госпитализации. В ходе расследования выяснилось, что между сожителями регулярно происходили ссоры с рукоприкладством.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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