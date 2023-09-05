В больнице Волгограда врачи спасают обгоревшего из-за селфи подростка

Подросток, получивший по информации собственного источника V102.RU электротравму в попытке сделать селфи, попал в реанимацию. Ранее сообщалось, что школьник получил ожоги 90% тела.

— Подросток госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии больницы № 25. Состояние ребенка крайне тяжелое. Врачи борются за жизнь и здоровье пациента, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, что инцидент произошел сегодня утром на ж/д станции имени Максима Горького в Советском районе Волгограда. По сведениям источника редакции в экстренных службах, несовершеннолетний взобрался на крышу вагона, чтобы сделать селфи и случайно дотронулся до висящих проводов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде подросток из-за селфи получил удар током и обгорел