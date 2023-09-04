Пропавшего мужчину с татуировками и шрамами ищут в Волгограде

Особые приметы пропавшего 19 августа волгоградца сообщили в поисковом отряде «Оберег». У 25-летнего Юрия Шевченко татуировки на руках в виде рукавов из узоров, на ноге - тату в виде паука, а на большом пальце правой руки набит крест. Кроме того, на лице у мужчины шрамы между бровей и на правой щеке.
- Последний раз его видели на проспекте Металлургов, 72, - пояснили V102.RU в поисковой группе «Оберег».
Ранее, напомним
, V102.RU сообщало о поисках 25-летнего Юрия Шевченко. Приметы мужчины – рост 170 см, нормального телосложения, русые волосы, глаза серо-голубые.
Был одет в зеленое поло, светлые джинсы и черные тапочки с зелеными крокодилами.