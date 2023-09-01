В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 25-летнего парня

Общество 01.09.2023 09:45
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01.09.2023 09:45
Волонтеры просят помощи в поиске 25-летнего Юрия Шевченко, который две недели назад бесследно исчез в Волгограде, передает V102.RU. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», данных о местонахождении Юрия нет с 19 августа.
Его приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Был одет в зеленую футболку и светлые джинсы.
Любую информацию о пропавшем волгоградце волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com
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