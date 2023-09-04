Происшествия

Под Волгоградом пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона

Происшествия 04.09.2023 12:18
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04.09.2023 12:18


В Волжском сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в хулиганстве. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около полуночи в полицию обратились бдительные жители многоквартирного дома,  рассказавшие о громком хлопке, похожим на выстрел.
Виновником переполоха оказался 58-летний неработающий, ранее судимый волжанин.
Находясь в подпитии, он вышел на балкон и произвел один выстрел из охотничьего ружья. При этом он не смог объяснить причину своего поступка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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