Под Волгоградом осудили съевшего чужих гусей оголодавшего мужчину

Расследования 03.09.2023 08:03
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03.09.2023 08:03
Михайловский городской суд Волгоградской области вынес приговор мужчине, который украл и съел чужих гусей. Как рассказали V102.RU в суде, житель Михайловского района в одном из хуторов залез в хозпостройку домовладения, расположенного на окраине населенного пункта, и похитил двоих гусей, которых впоследствии зажарил и съел.
Воришку нашли и привлекли к ответственности. На суде он признался, что совершил преступление, так как был очень голодным, а денег на еду у него не было.
Михайловский районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.
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