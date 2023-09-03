Под Волгоградом осудили съевшего чужих гусей оголодавшего мужчину





Воришку нашли и привлекли к ответственности. На суде он признался, что совершил преступление, так как был очень голодным, а денег на еду у него не было.

Михайловский районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.







Михайловский городской суд Волгоградской области вынес приговор мужчине, который украл и съел чужих гусей. Как рассказали V102.RU в суде, житель Михайловского района в одном из хуторов залез в хозпостройку домовладения, расположенного на окраине населенного пункта, и похитил двоих гусей, которых впоследствии зажарил и съел.