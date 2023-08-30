Экономика

Банки позволяют клиентам стать дизайнерами своих карт

Экономика 30.08.2023 11:46
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30.08.2023 11:46


На фоне роста популярности дебетовых и кредитных карт у россиян и высокой конкуренции на этом рынке банки начинают предоставлять клиентам дополнительные нефинансовые услуги при использовании «пластика». В частности, ряд банков разрешили клиентам самостоятельно менять цифровой дизайн своих карт.
Поменять цифровой дизайн карты в дистанционных банковских каналах могут клиенты Сбера и банка «Тинькофф». А в банке «Открытие» реализовали возможность смены дизайна карты еще и в электронных кошельках Mir Pay и SamsungPay. 
Чтобы поменять дизайн, клиентам банков достаточно зайти в мобильное приложение, открыть любую карту «МИР» и выбрать на витрине дизайнов понравившийся вариант. В витрине дизайнов уже сейчас есть более 60 различных вариантов и их количество будет увеличиваться. Доступны категории «города», «настроение», «животные», «спорт», «музыка», мемы, 80-е годы, 90-е годы.
Самостоятельно установить выбранный цифровой дизайн клиенты могут как по виртуальным, так и по пластиковым картам. При этом дизайн физической карты не меняется.

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