Банки позволяют клиентам стать дизайнерами своих карт





На фоне роста популярности дебетовых и кредитных карт у россиян и высокой конкуренции на этом рынке банки начинают предоставлять клиентам дополнительные нефинансовые услуги при использовании «пластика». В частности, ряд банков разрешили клиентам самостоятельно менять цифровой дизайн своих карт.

Поменять цифровой дизайн карты в дистанционных банковских каналах могут клиенты Сбера и банка «Тинькофф». А в банке «Открытие» реализовали возможность смены дизайна карты еще и в электронных кошельках Mir Pay и SamsungPay.

Чтобы поменять дизайн, клиентам банков достаточно зайти в мобильное приложение, открыть любую карту «МИР» и выбрать на витрине дизайнов понравившийся вариант. В витрине дизайнов уже сейчас есть более 60 различных вариантов и их количество будет увеличиваться. Доступны категории «города», «настроение», «животные», «спорт», «музыка», мемы, 80-е годы, 90-е годы.

Самостоятельно установить выбранный цифровой дизайн клиенты могут как по виртуальным, так и по пластиковым картам. При этом дизайн физической карты не меняется.