Из-за угрозы менингита волгоградцев с детьми попросили не гулять по торговым центрам





Жителей Волгоградской области в связи с неблагоприятной обстановкой в других регионах предупредили об угрозе заражения менингитом. По информации областного комитета здравоохранения, опасное инфекционное заболевание без своевременного лечения может стать причиной серьезных и долгосрочных осложнений. О том, как уберечь детей от заражения и что делать при появлении первых симптомов менингита рассказала главный внештатный специалист облздрава по детским инфекционным болезням Ирина Текучева.

По словам Ирины Владимировны, возбудителями менингита являются вирусы и бактерии, которые провоцируют воспаление оболочек мозга. Путь передачи инфекции – воздушно-капельный. При некоторых менингитах возбудитель передается через грязные руки, пищевые продукты, некипяченую воду.

– Для болезни характерно острое начало течения: резкое повышение температуры, рвота, головные боли, общая слабость, – предупреждает врач-инфекционист. – В отдельных случаях на теле ребенка появляются высыпания. Характерными симптомами для детей раннего возраста являются: долгий монотонный плач, выбухание большого родничка, острая негативная реакция на свет и прикосновения.

Если вовремя не обратиться за помощью к врачам, у детей могут развиться потеря слуха, нарушение речи, снижение когнитивных функций, структурная эпилепсия, стойкие парезы.

– Болезнь развивается молниеносно, – настаивает Ирина Текучева, – попадая в кровь, возбудитель разносится по всему организму, поражая органы и системы детского организма. Каждая минута промедления будет ухудшать прогноз, ухудшать течение заболевания, вплоть до летальных исходов. Только врач может правильно диагностировать болезнь и приступить к лечению!

Мытье рук и тщательная обработка продуктов помогут обезопасить ребенка. Но в связи с высокой заболеваемостью в регионах России, жителей Волгоградской области просят дополнительно обезопасить себя.

– Невозможно полностью ограничить контакты ребенка с посторонними, тем не менее, я не рекомендую брать маленького ребенка, а тем более грудных детей с собой в торгово-развлекательные центры, супермаркеты и кинотеатры, – говорит Ирина Владимировна. – Малыши еще не успели сформировать собственный иммунитет и не получили все необходимые прививки, поэтому защита детей от вирусов и бактерий слишком слаба. Если в вашем окружении человек болен менингитом — надо немедленно от него изолироваться и обратиться к врачу за советом. В зависимости от возбудителя заболевания может потребоваться вакцинация, антибиотикопрофилактика или другие меры.