









В Волгограде пожар на окраине поселка Горьковский Советского района. Как сообщили V102.RU местные жители, сегодня обитатели цыганского табора, расположенного в поселке, вновь разожгли огромный костер для обжига кабеля. Ветер подхватил пламя и понес его в сторону жилых домов.





Между тем, буквально накануне волгоградцы били тревогу из-за кострищ , которые устроили цыгане рядом с их домами. Обитатели табора заявили возмущенным жителям, что занимаются «бизнесом» - переплавляют кабели на металл. Накануне здесь выгрузили целый КАМАЗ кабелей, которые жгут уже несколько дней.

Сегодня произошло то, что и пять лет назад, когда пожарным из-за действий цыган едва удалось спасти дома на улицах Воронежская и Басаргинская. Ранее жители жаловались на обитателей табора в полицию и в администрацию района. Сегодня произошло то, что и пять лет назад, когда пожарным из-за действий цыган едва удалось спасти дома на улицах Воронежская и Басаргинская. Ранее жители жаловались на обитателей табора в полицию и в администрацию района.

– Нам приходили ответы, что у этих граждан нет прописки, поэтому их нельзя оштрафовать, – утверждают местные жители. – Но нам что делать? Почему мы, добропорядочные граждане своей страны, должны лишиться своих домов, на которые всю жизнь горбатились?

– Нам приходили ответы, что у этих граждан нет прописки, поэтому их нельзя оштрафовать, – утверждают местные жители. – Но нам что делать? Почему мы, добропорядочные граждане своей страны, должны лишиться своих домов, на которые всю жизнь горбатились?

Между тем, напомним, в настоящее время распоряжением губернатора в регионе введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено разжигать костры даже во дворах домов. Однако обитатели цыганского табора, видимо, живут по своим законам. Между тем, напомним, в настоящее время распоряжением губернатора в регионе введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено разжигать костры даже во дворах домов. Однако обитатели цыганского табора, видимо, живут по своим законам.

Фото читателей V102.RU

Жители до приезда пожарных пытались своими силами преградить путь огню, отстаивая свои дома. В настоящее время возгорание тушат пожарные. При этом из-за ветра очаги вспыхивают то в одном месте, то в другом.