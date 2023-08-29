Происшествия

«Мы же предупреждали!»: в Волгограде обитатели цыганского поселка подожгли лесополосу

Происшествия 29.08.2023 13:58
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29.08.2023 13:58




В Волгограде  пожар на окраине поселка Горьковский Советского района. Как сообщили V102.RU местные жители, сегодня обитатели цыганского табора, расположенного в поселке, вновь разожгли огромный костер для обжига кабеля. Ветер подхватил пламя и понес его в сторону жилых домов.
Жители до приезда пожарных пытались  своими силами преградить путь огню, отстаивая свои дома. В настоящее время возгорание тушат пожарные. При этом из-за ветра очаги вспыхивают то в одном месте, то в другом. 
Между тем, буквально накануне волгоградцы били тревогу из-за кострищ, которые устроили цыгане рядом с их домами. Обитатели табора заявили возмущенным жителям, что занимаются «бизнесом» - переплавляют кабели на металл. Накануне здесь выгрузили целый КАМАЗ кабелей, которые жгут уже несколько дней. 
Сегодня произошло то, что и пять лет назад, когда пожарным из-за действий цыган едва удалось спасти дома на улицах Воронежская и Басаргинская. Ранее жители жаловались на обитателей  табора в полицию и в администрацию района. 
– Нам приходили ответы, что у этих граждан нет прописки, поэтому их нельзя оштрафовать, – утверждают местные жители. – Но нам что делать? Почему мы, добропорядочные граждане своей страны, должны лишиться своих домов, на которые всю жизнь горбатились?
Между тем, напомним, в настоящее время распоряжением губернатора в регионе введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено разжигать костры даже во дворах домов. Однако обитатели цыганского табора, видимо, живут по своим законам. 
Фото читателей V102.RU

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