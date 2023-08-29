Жители заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда накануне вновь провели неспокойный вечер. Возмутителями спокойствия снова стали обитатели цыганского табора.
- Наши соседи опять разводили открытые костры рядом с нашими домами, - рассказали V102.RU волгоградцы. – Они обжигают кабель, добывают металл в огромных кострищах. Мало того, что этой вонью невозможно дышать. Но главное, что огонь может перекинуться на наши дома. В самом таборе дома уже горели, но это их не останавливает. На наши требования прекратить разводить костры они не реагируют – заявляют, что у них такой бизнес.
Поджигатели из цыганского табора выбирают местом для занятия «бизнесом» окраину поселка, куда сбрасывают мусор и отходы своей жизнедеятельности.
- От искры может вспыхнуть весь мусор, трава, а там огонь и до нас, не дай Бог, дойдет, - переживают жители.
Люди знают, о чем говорят.
В 2017 году несколько домов на окраине поселка на улицах Воронежская и Басаргинская едва не сгорели по этой причине. Пожарные несколько часов тушили степной пожар, причиной которого стал тот же «бизнес», и отбивали домовладения от огня.
По словам жителей, они неоднократно вызывали полицейских и жаловались в районную администрацию. Но дело ограничивается профилактическими беседами, к обитателям цыганского поселка, по словам местных жителей, не применяют даже штрафы.
Между тем, в ежедневной памятке, которая публикуется на сайте ГУ МЧС по Волгоградской области, подчеркивается, что в период действия особого противопожарного режима профильными службами усиливается контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, активизируется профилактическая и разъяснительная работа с населением, проводятся рейдовые мероприятия с привлечением представителей органов местного самоуправления, лесничеств, подразделений противопожарной службы Волгоградской области и сотрудников полиции по выявлению нарушителей дополнительных требований пожарной безопасности.
Упоминается и размер штрафов – до 5 тысяч рублей на физических лиц.Фото читателей V102.RU