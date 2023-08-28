Расследования

В Волгограде после хлопка загорелась квартира

Расследования 28.08.2023 21:28
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28.08.2023 21:28


В Советском районе Волгограда на улице Волгоградской в многоквартирном доме после хлопка вечером 28 августа произошло возгорание. По предварительным данным экстренных служб, в одной из квартир произошла разгерметизация газового баллона.  

Как сообщил ИА «Высота 102» источник в профильных службах, пожар произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома №13 по ул. Волгоградской. 

– По сообщению очевидцев, перед пожаром они услышали хлопок. Вероятнее всего, в квартире взорвался газовый баллон. Информации о разрушениях нет, – уточняют в экстренных службах. 

По не подтвержденным данным, ожоги могла получить находившаяся в квартире женщина. Также в жилище, кроме нее, находился мужчина, который самостоятельно ликвидировал возгорание до приезда пожарных. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточняют, что по приезде расчетов горения не зафиксировано.  

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