В Волгограде после хлопка загорелась квартира

В Советском районе Волгограда на улице Волгоградской в многоквартирном доме после хлопка вечером 28 августа произошло возгорание. По предварительным данным экстренных служб, в одной из квартир произошла разгерметизация газового баллона.

Как сообщил ИА «Высота 102» источник в профильных службах, пожар произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома №13 по ул. Волгоградской.

– По сообщению очевидцев, перед пожаром они услышали хлопок. Вероятнее всего, в квартире взорвался газовый баллон. Информации о разрушениях нет, – уточняют в экстренных службах.

По не подтвержденным данным, ожоги могла получить находившаяся в квартире женщина. Также в жилище, кроме нее, находился мужчина, который самостоятельно ликвидировал возгорание до приезда пожарных.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточняют, что по приезде расчетов горения не зафиксировано.