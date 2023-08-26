Происшествия

Самолет из Еревана вынужденно сел в Волгограде из-за больного пассажира

Происшествия 26.08.2023 11:26
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26.08.2023 11:26



Вынужденную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет, следующий по маршруту Ереван – Калуга. Как сообщила V102.RU пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова, 25 августа рейс авиакомпании «Азимут» А4710 приземлился в аэропорту в 15:26 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров.  
- Пассажир был передан в медучреждение города. Самолет вылетел из Волгограда в 16:19, - сообщила собеседница агентства.

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