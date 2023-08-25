Экономика

Банки повышают ставки по накопительным счетам

Экономика 25.08.2023 16:15
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25.08.2023 16:15


На внеплановое повышение ключевой ставки Банка России сразу на 3,5 процентных пункта практически все крупные российские банки отреагировали увеличением ставок по вкладам. А теперь начинают повышать ставки и по главному сберегательному продукту с плавающей доходностью – накопительным счетам.
Средняя доходность по вкладам топ-10 российский банков по данным Банка России за вторую декаду июня достигла 9,23% против 8,15% в первой декаде. На этом фоне повышение ставок по накопительным счетам выглядит неизбежным.
Об увеличении доходности накопительных счетов в ближайшее время объявили сразу несколько банков – ВТБ, Газпромбанк, СМП-банк, МКБ, «Открытие». 
Хотя в основном банки начисляют проценты на минимальный остаток по накопительному счету за календарный месяц. А самый выгодный для клиентов вариант – ежедневное начисление. В таком случае можно снимать и пополнять накопительный счет в любой момент без потери процентного дохода. Это преимущество накопительных счетов перед срочными вкладами в период роста рыночных ставок.

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