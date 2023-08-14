Происшествия

На юге Волгограда 2-летний ребенок выпал из окна

Происшествия 14.08.2023 10:08
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14.08.2023 10:08


Очередной случай падения малолетнего ребенка из окна зафиксирован в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, на этот раз жертвой беспечности взрослых стал 2-летний мальчик. Он выпал из окна на пятом этаже дома в Красноармейском районе, облокотившись на москитную сетку, не выдержавшую его веса. Ребенок получил тяжелые травмы и госпитализирован. 
- По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции напоминают об опасности открытых окон. Помните: даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Позаботьтесь о безопасности своих детей, - вновь призвали в главке.

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