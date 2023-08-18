



Финансовый интернет-портал Выберу.ру опубликовал рейтинг лучших ипотечных программ на первичном рынке недвижимости в августе 2023года, проанализировав предложения крупнейших розничных банков страны.

Как отметили авторы рейтинга, cпрос на недвижимость вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года. На фоне роста спроса цены на новостройки снижаются медленно и незначительно. После повышения ключевой ставки ЦБ РФ ипотечные кредиты подорожали. Однако резкое падение курса рубля привело к всплеску сделок с недвижимостью, как способу сохранения капитала.

Авторы исследования проанализировали программы ипотеки на объекты первичного рынка недвижимости российских банков и отобрали 20 лучших. При определении наиболее выгодных клиентам вариантов в расчет брались величина процентной ставки по договору, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Кроме того, учитывались сумма и срок кредита, размер первоначального взноса, наличие опции понижения ставки и условия ее применения, условия страхования недвижимости и досрочного погашения без комиссий и штрафов, скидки и дисконты, влияющие на понижение ставки, преимущества для зарплатных клиентов и бюджетников, значимость банка на финансовом рынке.

В результате в тройке лучших ипотечных программ на первичном рынке оказались продукты банка «Открытие», Дальневосточного банка и Росбанка.