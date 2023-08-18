Экономика 18.08.2023 11:18
0
18.08.2023 11:18
Финансовый интернет-портал Выберу.ру опубликовал рейтинг лучших ипотечных программ на первичном рынке недвижимости в августе 2023года, проанализировав предложения крупнейших розничных банков страны.
Как отметили авторы рейтинга, cпрос на недвижимость вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года. На фоне роста спроса цены на новостройки снижаются медленно и незначительно. После повышения ключевой ставки ЦБ РФ ипотечные кредиты подорожали. Однако резкое падение курса рубля привело к всплеску сделок с недвижимостью, как способу сохранения капитала.
Авторы исследования проанализировали программы ипотеки на объекты первичного рынка недвижимости российских банков и отобрали 20 лучших. При определении наиболее выгодных клиентам вариантов в расчет брались величина процентной ставки по договору, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Кроме того, учитывались сумма и срок кредита, размер первоначального взноса, наличие опции понижения ставки и условия ее применения, условия страхования недвижимости и досрочного погашения без комиссий и штрафов, скидки и дисконты, влияющие на понижение ставки, преимущества для зарплатных клиентов и бюджетников, значимость банка на финансовом рынке.
В результате в тройке лучших ипотечных программ на первичном рынке оказались продукты банка «Открытие», Дальневосточного банка и Росбанка.
Волгоградская область увеличила зерновые запасы18.08.2023 12:06
Экономика 18.08.2023 12:06
Процесс интеграции бизнеса ВТБ с Группой «Открытие» ведется планово18.08.2023 12:06
Экономика 18.08.2023 12:06
В Волгограде первыми подорожали яблоки и бананы после роста курса доллара17.08.2023 18:47
Экономика 17.08.2023 18:47
«Волжский оргсинтез» могут вернуть в собственность государства17.08.2023 17:58
Экономика 17.08.2023 17:58
Пошла руда: в Волгоградской области объявили о рождении полноценного рудника17.08.2023 17:30
Экономика 17.08.2023 17:30
«Это не остановить»: в Волгоградской области взлетели цены на весь бензин17.08.2023 08:04
Экономика 17.08.2023 08:04
ЦБ объяснил причины рекордного подорожания овощей в Волгоградской области16.08.2023 15:56
Экономика 16.08.2023 15:56
Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»16.08.2023 15:28
Экономика 16.08.2023 15:28
«Открытие Авто»: продажи пикапов в июле поставили очередной рекорд16.08.2023 11:45
Экономика 16.08.2023 11:45
В Волжском завершаются работы по реконструкции и ремонту тепловых сетей16.08.2023 10:44
Экономика 16.08.2023 10:44
Две трети жителей ЮФО считают, что китайские автомобили достойно заменили ушедшие иномарки15.08.2023 14:43
Экономика 15.08.2023 14:43
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Mir Pay14.08.2023 13:45
Экономика 14.08.2023 13:45
Мошенники предлагают замену социальных карт для доступа к онлайн-банку14.08.2023 13:13
Экономика 14.08.2023 13:13
«Открытие Авто»: за 7 месяцев россияне приобрели 3,76 млн подержанных машин14.08.2023 12:03
Экономика 14.08.2023 12:03
Фальшивые доллары и евро исчезли из Волгоградской области11.08.2023 20:11
Экономика 11.08.2023 20:11