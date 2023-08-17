Происшествия

«Станет ясно через пару часов»: на севере Волгограда коммунальщики пробиваются к потекшей трубе

Происшествия 17.08.2023 15:45
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17.08.2023 15:45


В Волгограде сегодня, 17 августа, в Тракторозаводском районе произошла авария на коммунальных сетях, в результате чего в данный момент без горячей воды остаются жители трех районов. Аварийные бригады находятся на месте предполагаемого порыва, однако точное время, когда будут завершены все работы, а горячая вода вернется в жилища волгоградцев, пока не называют. Перед этим рабочим предстоит добраться непосредственно до трубы. 

Сегодня произошла просадка напряжения, после чего последовал гидравлический удар. Аварийным бригадам удалось своевременно локализовать аварийный участок. В связи с этим водоснабжение жителей осуществляется в нормативном порядке. В настоящее время разрабатывается котлован в водопроводной камере, определяется технологическое нарушение целостности трубопровода, после чего будут приниматься меры по его ликвидации, – рассказал начальник цеха «Север», обеспечивающего Краснооктябрьский Тракторозаводский и Дзержинский районы, Владислав Тарасов.


По словам представителя компании «Концессии водоснабжения», на этот час говорить о том, когда будет устранена авария, рано.

– Работы пока продолжаются. Сколько потребуется времени на устранение данного технологического нарушения, станет известно часа через полтора-два, – сказал Тарасов. В результате гидроудара, отметим, произошла авария на трубе диаметром 1200 мм. В результате без горячей воды на время устранения нарушения остались жители Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводском районов. 


Напомним, что утром 17 августа на заводе «Красный Октябрь» произошел пожар на трансформаторной подстанции. На данный момент причины гидроудара еще не выяснены, однако не исключено, что эти два события связаны со скачком напряжения на «Россетях». 


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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