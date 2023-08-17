На хранившего гостайну волгоградца завели дело из-за иностранного вояжа

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность 33-летнего местного жителя. Как сообщает V102.RU, мужчину подозревают в нарушении требований по защите гостайны.

— Следственный отдел УФСБ в отношении волгоградца возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны), — прокомментировали информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как уточнили в силовом ведомстве, сотрудник одного из волгоградских предприятий, имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «совершенно секретно», нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении права на выезд за пределы России.

Известно, что запрет действовал до июня 2024 года. Тем не менее, мужчина проигнорировал указанное решение и отправился за рубеж.

Санкция статьи предусматривает в качестве максимума лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок или без такового.

Фото: архив ИА «Высота 102»