Расследования

На хранившего гостайну волгоградца завели дело из-за иностранного вояжа

Расследования 17.08.2023 09:13
0
17.08.2023 09:13


Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность 33-летнего местного жителя. Как сообщает V102.RU, мужчину подозревают в нарушении требований по защите гостайны.

— Следственный отдел УФСБ в отношении волгоградца возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны), — прокомментировали информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. 

Как уточнили в силовом ведомстве, сотрудник одного из волгоградских предприятий, имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «совершенно секретно», нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении права на выезд за пределы России. 

Известно, что запрет действовал до июня 2024 года. Тем не менее, мужчина проигнорировал указанное решение и отправился за рубеж.  

Санкция статьи предусматривает в качестве максимума лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок или без такового.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.08.2023 20:58
Расследования 16.08.2023 20:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2023 20:01
Расследования 16.08.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2023 16:26
Расследования 16.08.2023 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2023 14:13
Расследования 16.08.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2023 20:19
Расследования 15.08.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2023 18:25
Расследования 15.08.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2023 09:26
Расследования 15.08.2023 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2023 17:29
Расследования 14.08.2023 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2023 13:27
Расследования 14.08.2023 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2023 13:09
Расследования 14.08.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2023 13:06
Расследования 14.08.2023 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2023 11:30
Расследования 14.08.2023 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2023 19:14
Расследования 12.08.2023 19:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2023 19:21
Расследования 11.08.2023 19:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2023 18:18
Расследования 11.08.2023 18:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:16
Под Волгоградом чиновники закрыли глаза на незаконную продажу части паркаСмотреть фотографии
10:06
Стали известны подробности пожара на «Красном Октябре» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Первый офис Альфа-Банка открылся в КамышинеСмотреть фотографии
09:39
На территории «Красного Октября» в Волгограде ликвидируют крупный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
На улице Пугачевская в Волгограде устраняют аварию на водоводеСмотреть фотографии
09:13
На хранившего гостайну волгоградца завели дело из-за иностранного вояжаСмотреть фотографии
08:57
Мобилизованный упаковщик из Урюпинска Артур Юргилевич погиб в Херсонской областиСмотреть фотографии
08:04
«Это не остановить»: в Волгоградской области взлетели цены на весь бензинСмотреть фотографии
22:03
В Волгограде преподавателю техникума грозит 8 лет колонии за 17 тысяч рублей взяткиСмотреть фотографии
21:25
Депутаты передали костел в центре Волгограда в собственность католического приходаСмотреть фотографии
20:58
В Сети появилось письмо к Москальковой сжегшего Коран в Волгограде Никиты ЖуравеляСмотреть фотографии
20:01
Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки гибели сына участника СВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
Чиновники развеяли опасения волгоградцев по поводу нехватки учителейСмотреть фотографии
18:54
Надругавшийся над племянницей экс-боец ЧВК «Вагнер» бесследно исчез в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:33
Волжанам назвали две причины неприятного запаха водыСмотреть фотографии
18:21
Волгоградское озеро вошло в топ мест по посещению во время цветения лотосов в странеСмотреть фотографии
17:11
Волгоградские селекционеры придумали разноцветные арбузыСмотреть фотографии
16:26
Депутаты надумали переименовать Сурский сквер в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:03
«Вызывайте частника»: в Котово многодетная семья в страшную жару третью неделю выживает без водыСмотреть фотографии
15:56
ЦБ объяснил причины рекордного подорожания овощей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:28
Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»Смотреть фотографии
15:27
«У него и брат на СВО»: в Волгоградской области простились с погибшим артиллеристом-контрактникомСмотреть фотографии
14:52
В детском Центре «Жар-Птица» открыли двери для родителейСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области мужчина грозился посадить на вилы родную матьСмотреть фотографии
14:13
Москалькова: сжегший Коран в Волгограде Журавель заявил об избиении сыном КадыроваСмотреть фотографии
13:37
В Волгоградской области пересчитали всех барсуков и разрешили убить 370Смотреть фотографии
13:29
Под Волгоградом потушили крупный ландшафтный пожар на площади 100 гаСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде вскрыли хищения средств нацпроекта на соцобслуживание стариковСмотреть фотографии
13:10
«Сапоги сносились, гармошка порвалась»: в Волгоградской области умирает народный ансамбль казачьей песниСмотреть фотографии
12:50
Жители улицы в Волгограде за свой счет увековечили память советского снайпераСмотреть фотографии
 