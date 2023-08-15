



В Кировском районе Волгограда сегодня, 15 августа, произошло возгорание леса на острове Сарпинском. Как сообщает ИА «Высота 102», на данный момент возгорание не угрожает людям и жилым постройкам.

По данным информационного агентства, огнем на этот час охвачено два гектара лиственного леса. На месте работают сотрудники пожарной части, лесничества. Кроме того, к месту происшествия прибыли два пожарных катера.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области факт пожара ИА «Высота 102» подтвердили, пояснив, что на Сарпинском с 10.40 горит сухая трава.

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