Иномарка сбила 11-летнего ребенка на электросамокате в Волгоградской области

Происшествия 13.08.2023 11:02
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13.08.2023 11:02
Несовершеннолетний водитель электросамоката пострадал в ДТП в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем в городе Калач-на-Дону на улице Октябрьская.
По предварительной информации, 47-летняя женщина за рулем Hyundai Creta, при повороте во двор дома столкнулась с электросамокатом, которым управлял 11-летний мальчик.
В результате пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.
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