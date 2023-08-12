Происшествия

В Волгограде водитель сбил коляску с младенцем и скрылся

Происшествия 12.08.2023 10:20
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12.08.2023 10:20


В Волгограде ведется розыск водителя, который совершил наезд на женщину с коляской. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в 18-30 ч. в Центральном районе.
Напротив дома №62 по ул. Рокоссовского неустановленный автомобиль наехал на 28-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода с коляской. В коляске находилась двухмесячная девочка. Ребенок доставлен в больницу. Водитель скрылся с места происшествия. Подразделениями госавтоинспекции ведется его розыск.


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