Неадекватный волгоградец жестоко избил свою бабушку









Полицейские задержали 33-летнего жителя Краснооктябрьского района Волгограда, который избил руками и ногами свою 74-летнюю бабушку. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, причиной агрессии в отношении пожилой женщины послужил ее отказ дать денег.

Пьяный внук, который имеет судимость и злоупотребляет спиртным, пришел к родственнице за финансами. Бабушку он бил руками и ногами по голове и телу. Пострадавшую с многочисленными травмами увезли в больницу. Внука задержали. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.



