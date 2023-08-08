Неадекватный волгоградец жестоко избил свою бабушку

Происшествия 08.08.2023 14:57
0
08.08.2023 14:57
Полицейские задержали 33-летнего жителя Краснооктябрьского района Волгограда, который избил руками и ногами свою 74-летнюю бабушку. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, причиной агрессии в отношении пожилой женщины послужил ее отказ дать денег.
Пьяный внук, который имеет судимость и злоупотребляет спиртным, пришел к родственнице за финансами. Бабушку он бил руками и ногами по голове и телу. Пострадавшую с многочисленными травмами увезли в больницу. Внука задержали. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Под Волгоградом иномарка вылетела с трассы и перевернулась08.08.2023 15:34
Происшествия 08.08.2023 15:34
Выскочивший на «красный» фургон сбил подростка в Волгограде: видео08.08.2023 11:42
Происшествия 08.08.2023 11:42
В Волгограде ликвидировали крупный пожар в частном секторе08.08.2023 11:18
Происшествия 08.08.2023 11:18
В частном секторе в Волгограде горят жилые дома08.08.2023 10:06
Происшествия 08.08.2023 10:06
В Волгоградской области две недели ищут 49-летнего мужчину08.08.2023 08:19
Происшествия 08.08.2023 08:19
Из-за ДТП на Первой продольной в Волгограде образовалась пробка07.08.2023 21:38
Происшествия 07.08.2023 21:38
В Котово неделю ищут 67-летнего пенсионера в красной футболке07.08.2023 20:46
Происшествия 07.08.2023 20:46
В Волгограде нашли мертвой пропавшую в июле 71-летнюю женщину07.08.2023 17:35
Происшествия 07.08.2023 17:35
В Волгограде на ул. Поддубного произошло столкновение двух трамваев07.08.2023 16:55
Происшествия 07.08.2023 16:55
Полиция организовала проверку по факту дикого избиения женщины в Волгограде07.08.2023 16:39
Происшествия 07.08.2023 16:39
Под Волгоградом погиб 16-летний мотоциклист после наезда на животное07.08.2023 12:15
Происшествия 07.08.2023 12:15
«Оторвало колеса и разлетелось стекло»: три человека пострадали в массовом ДТП под Волгоградом07.08.2023 11:07
Происшествия 07.08.2023 11:07
В Волгоградской области таможенники изъяли 7 тонн заграничного парфюма из Казахстана07.08.2023 08:02
Происшествия 07.08.2023 08:02
Друг все знал и молчал. В Волгоградской области в детском лагере погиб школьник06.08.2023 16:23
Происшествия 06.08.2023 16:23
Волгоградку избила и оттаскала за волосы пара с ребенком на руках: видео06.08.2023 14:09
Происшествия 06.08.2023 14:09