Происшествия

Неадекватный волгоградец жестоко избил свою бабушку

Происшествия 08.08.2023 14:57
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08.08.2023 14:57



Полицейские задержали 33-летнего жителя Краснооктябрьского района Волгограда, который избил руками и ногами свою 74-летнюю бабушку. Как сообщили V102.RU  в ГУ МВД России по региону, причиной агрессии в отношении пожилой женщины послужил ее отказ дать денег. 
Пьяный внук, который имеет судимость и злоупотребляет спиртным, пришел к родственнице за финансами. Бабушку он бил руками и ногами по голове и телу. Пострадавшую с многочисленными травмами увезли в больницу. Внука задержали. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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