Происшествия

В Волгоградской области две недели ищут 49-летнего мужчину

Происшествия 08.08.2023 08:19
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08.08.2023 08:19


Жителя Калача-на-Дону Волгоградской области разыскивают полиция и волонтеры. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», о местонахождении 49-летнего Андрея Левченко ничего не известно с 22 июля. 
Приметы пропавшего – рост 170 см, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. В какой одежде был мужчина в день исчезновения, неизвестно. 
Ранее V102.RU сообщало о пропавшем пенсионере из Котово. 

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