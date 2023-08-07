В Котово неделю ищут 67-летнего пенсионера в красной футболке

Происшествия 07.08.2023 20:46
0
07.08.2023 20:46
В Волгоградской области организованы поиски 67-летнего пенсионера, который пропал 31 июля. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», пропавший Александр Фестерович Нааб нуждается в медицинской помощи.
В день исчезновения он был одет в красную футболку и темные брюки. Приметы мужчины – седые волосы, зеленые глаза.
Телефон для связи - Наталья 89061679444.
Читайте по теме:
«В Волгограде нашли мертвой пропавшую в июле 71-летнюю женщину»
Из-за ДТП на Первой продольной в Волгограде образовалась пробка07.08.2023 21:38
Происшествия 07.08.2023 21:38
В Волгограде нашли мертвой пропавшую в июле 71-летнюю женщину07.08.2023 17:35
Происшествия 07.08.2023 17:35
В Волгограде на ул. Поддубного произошло столкновение двух трамваев07.08.2023 16:55
Происшествия 07.08.2023 16:55
Полиция организовала проверку по факту дикого избиения женщины в Волгограде07.08.2023 16:39
Происшествия 07.08.2023 16:39
Под Волгоградом погиб 16-летний мотоциклист после наезда на животное07.08.2023 12:15
Происшествия 07.08.2023 12:15
«Оторвало колеса и разлетелось стекло»: три человека пострадали в массовом ДТП под Волгоградом07.08.2023 11:07
Происшествия 07.08.2023 11:07
В Волгоградской области таможенники изъяли 7 тонн заграничного парфюма из Казахстана07.08.2023 08:02
Происшествия 07.08.2023 08:02
Друг все знал и молчал. В Волгоградской области в детском лагере погиб школьник06.08.2023 16:23
Происшествия 06.08.2023 16:23
Волгоградку избила и оттаскала за волосы пара с ребенком на руках: видео06.08.2023 14:09
Происшествия 06.08.2023 14:09
Подробности смертельного ДТП с семьей из Ленобласти под Волгоградом06.08.2023 13:19
Происшествия 06.08.2023 13:19
Волгоградца нашли мертвым на даче рядом с удлинителем06.08.2023 12:39
Происшествия 06.08.2023 12:39
«Ждем кинологов»: в Волгограде эвакуируют ТРК «Европа Сити Молл»06.08.2023 11:48
Происшествия 06.08.2023 11:48
На волгоградской трассе в ночном ДТП погибли три человека, шестеро в больнице06.08.2023 10:44
Происшествия 06.08.2023 10:44
Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП под Волгоградом05.08.2023 21:59
Происшествия 05.08.2023 21:59
На юге Волгограда потушили смердящую свалку и камыш05.08.2023 16:50
Происшествия 05.08.2023 16:50