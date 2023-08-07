







Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на автодороге «Средняя Ахтуба–Краснослободск-Волгоград». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадали три человека, среди которых водители двух легковушек и пассажир.

По предварительным данным, накануне в 22:10 в Среднеахтубинском районе на 7 км указанной автодороги 44-летний водитель автомобиля «Mazda 3» не выдержал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Volvo XC40» под управлением 30 летнего водителя. После этого кроссовер отбросило на движущийся справа в попутном направлении тягач «Scania R124» с полуприцепом.

В полиции рассказали, что в результате столкновения автомобилей «Mazda 3» и «Volvo XC40» произошел отрыв передних левых колес и осыпь мелких частиц стекла на движущийся автомобиль «Lexus RX350».

В результате в больницу доставили водителей «Volvo» и «Mazda», а также 37-летнего пассажира «Mazda».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области