Происшествия

«Оторвало колеса и разлетелось стекло»: три человека пострадали в массовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 07.08.2023 11:07
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07.08.2023 11:07



Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на автодороге «Средняя Ахтуба–Краснослободск-Волгоград». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадали три человека, среди которых водители двух легковушек и пассажир.
По предварительным данным, накануне в 22:10 в Среднеахтубинском районе на 7 км указанной автодороги 44-летний водитель автомобиля «Mazda 3» не выдержал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Volvo XC40» под управлением 30 летнего водителя. После этого кроссовер отбросило на движущийся справа в попутном направлении тягач «Scania R124» с полуприцепом.  
В полиции рассказали, что в результате столкновения автомобилей «Mazda 3» и «Volvo XC40» произошел отрыв передних левых колес и осыпь мелких частиц стекла на движущийся автомобиль «Lexus RX350».
В результате в больницу доставили водителей «Volvo» и «Mazda», а также 37-летнего пассажира «Mazda».
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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