В Волгограде на 11,4% упали темпы ввода жилья

Волгоград занял 77-ую строчку в рейтинге городов России по вводу жилья по итогам 2022 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на рейтинг РИА Новости, ситуация в этом сегменте экономики была исследована в 100 городах. В Волгограде в прошлом году на 1 жителя приходилось 0,39 квадратных метров. Всего в регионе сдали в эксплуатацию почти 400 тысяч квадратов. Однако это на 11,3% меньше, чем было в 2021 году.