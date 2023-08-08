Экономика

В Волгограде на 11,4% упали темпы ввода жилья

Экономика 08.08.2023 07:45
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08.08.2023 07:45


Волгоград занял 77-ую строчку в рейтинге городов России по вводу жилья по итогам 2022 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на рейтинг РИА Новости, ситуация в этом сегменте экономики была исследована в 100 городах. В Волгограде в прошлом году на 1 жителя приходилось 0,39  квадратных метров. Всего в регионе сдали в эксплуатацию почти 400 тысяч квадратов. Однако это на 11,3% меньше, чем было в 2021 году. 
Всего в России в прошлом году было введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья. При этом 43 процента от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Больше всего жилья в расчете на одного человека введено в Краснодаре, Новороссийске и Сочи — городах Краснодарского края. 
Так, в Краснодаре на одного жителя введено 2,47 квадратных метра. В конце списка находятся Мурманск, Комсомольск-на-Амуре и Магадан. Например, в Мурманске на жителя приходится 0,02  введенных в эксплуатацию квадратов.  
Эксперты также отметили, что в 2022 году продолжался рост объемов ввода индивидуального жилья. Это привело к увеличению его доли в общероссийском объеме жилищного строительства до 55%. Во многом этому способствовала продолжающаяся газификация населенных пунктов, что требует регистрации прав собственности на индивидуальное жилищное строительство, поясняют аналитики.
Фото из архива V102.RU

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