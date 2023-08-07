Расследования

В Волгограде нашли и осудили 54-летнего мужчину за убийство 13-летней давности

Расследования 07.08.2023 10:01
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07.08.2023 10:01


В Волгограде к 11 годам  лишения свободы приговорен мужчина за убийство, совершенное в 2009 году. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, преступление произошло 7 декабря 2009 года. Осужденный и его 37-летний знакомый распивали спиртное в одном из кафе на улице Пельше. В какой-то момент между приятелями произошла ссора, после чего 37-летний мужчина покинул кафе. Но фигурант направился за ним и, догнав его около торгового павильона на улице Ополченская, достал нож и нанес несколько ударов приятелю в грудь и живот. 
От полученных ранений потерпевший, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался в больнице на следующий день.
Задержать убийцу по горячим следам тогда не удалось – он скрылся и сменил паспорт. 
Установить его местонахождение следователям СКР удалось лишь в январе 2023 года. Благодаря имеющимся базам данных, куда была загружена фотография фигуранта, было выявлено сходство с жителем Челябинской области. Подозреваемого задержали, а портретная экспертиза установила, что он и является разыскиваемым преступником. 
Выяснилось, что убийца после совершения преступления бросил в Волгограде беременную супругу и обосновался в одном из поселков Троицкого района Челябинской области, получив паспорт на вымышленное имя. 
Но от наказания, которое настигло его спустя столько лет, ему убежать не удалось. 

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