



В Волгограде к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина за убийство, совершенное в 2009 году. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, преступление произошло 7 декабря 2009 года. Осужденный и его 37-летний знакомый распивали спиртное в одном из кафе на улице Пельше. В какой-то момент между приятелями произошла ссора, после чего 37-летний мужчина покинул кафе. Но фигурант направился за ним и, догнав его около торгового павильона на улице Ополченская, достал нож и нанес несколько ударов приятелю в грудь и живот. В Волгограде к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина за убийство, совершенное в 2009 году. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, преступление произошло 7 декабря 2009 года. Осужденный и его 37-летний знакомый распивали спиртное в одном из кафе на улице Пельше. В какой-то момент между приятелями произошла ссора, после чего 37-летний мужчина покинул кафе. Но фигурант направился за ним и, догнав его около торгового павильона на улице Ополченская, достал нож и нанес несколько ударов приятелю в грудь и живот.

От полученных ранений потерпевший, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался в больнице на следующий день. От полученных ранений потерпевший, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался в больнице на следующий день.

Задержать убийцу по горячим следам тогда не удалось – он скрылся и сменил паспорт. Задержать убийцу по горячим следам тогда не удалось – он скрылся и сменил паспорт.

Выяснилось, что убийца после совершения преступления бросил в Волгограде беременную супругу и обосновался в одном из поселков Троицкого района Челябинской области, получив паспорт на вымышленное имя. Выяснилось, что убийца после совершения преступления бросил в Волгограде беременную супругу и обосновался в одном из поселков Троицкого района Челябинской области, получив паспорт на вымышленное имя.

Но от наказания, которое настигло его спустя столько лет, ему убежать не удалось. Но от наказания, которое настигло его спустя столько лет, ему убежать не удалось.





Установить его местонахождение следователям СКР удалось лишь в январе 2023 года. Благодаря имеющимся базам данных, куда была загружена фотография фигуранта, было выявлено сходство с жителем Челябинской области. Подозреваемого задержали, а портретная экспертиза установила, что он и является разыскиваемым преступником.