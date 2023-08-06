Авторынок продолжает ставить рекорды роста





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты продаж июля 2023 года. По данным AEБ, за второй месяц лета покупателей нашли 52,8 тысячи а/м. Однако с учетом «Москвича», немецких премиальных марок, а также «китайцев» из групп Chery, Changan, Geely, JAC, объем рынка новых автомобилей составил в июле порядка 86 тысяч «штук» (+139%). При этом лидер нашего авторитейла – бренд Lada – реализовал порядка 30 тысяч новых автомобилей. Это оказалось лучшим результатом за последние полтора года. В свою очередь общая доля продаж отечественных марок снизилось примерно до 47%, на 3 п.п. меньше июньских результатов. «Китайцы», напротив, приблизились к тому, чтобы занять половину рынка. Август может сохранить тот же тренд благодаря запасам иномарок, ввезенных до повышения утилизационного сбора. Но уже начиная с осени доля машин отечественных брендов вновь продолжит расти.

Сезон летних отпусков и корпоративные каникулы на ряде заводов не помешали июлю стать уже третьим по счету месяцем трехзначного роста российского авторитейла. Причина такой радужной динамики остается все той же – крайне низкие продажи весенне-летних месяцев прошлого года, когда на нашем рынке продавалось порой меньше 30 тысяч новых автомобилей. В то же время ярче обычного проявил себя и новый фактор – четкое понимание клиентами того, что уже «завтра» все машины будут стоить еще дороже. Несмотря на просьбы официальных авторитейлеров, переданные через РОАД правительству, с 1 августа был существенно повышен утилизационный сбор. При этом у целого ряда дистрибьюторов китайских марок оставались довольно существенные запасы машин, ввезенных в нашу страну в то весеннее время, когда за юань просили меньше 12 рублей. Их отдавали с дисконтом. Начавшееся в июле резкое (по некоторым моделям в сотни тысяч рублей) повышение цен на автомобили ускорило планы покупки авто у многих россиян, в том числе способствовало увеличению продаж товара из наличия.

При этом лидер нашего авторитейла – бренд Lada – реализовал 29 378 легковых и LCV автомобилей. Это оказалось лучшим результатом продаж за месяц, начиная с декабря 2021 года. Возможно, достижения могли бы быть еще выше, если бы завод по-прежнему не испытывал проблем с комплектующими. С 26 по 31 июля головное предприятие в Тольятти останавливалось на очередной корпоративный отпуск. За это время автогигант старался минимизировать проблемы с логистикой и сроками поставки недостающих деталей для сборки. Тем не менее, дилерам продолжали поставляться некомплектные автомобили. Их дооснащение производится постепенно в сервисах авторитейлеров по мере поступления комплектующих.

Так или иначе, но в лидерах модельного рейтинга в июле оказалось уже две модели АвтоВАЗа. По Lada Granta состоялось 17 170 сделок, на 413 «штук» или на 2% больше, чем в июне. Lada Vesta купили 5 133 клиента (+21% к июню). На версии с 16-клапанным двигателем у дилеров образовались очереди на три-четыре недели. Две Niva разошлись примерно равным тиражом по 3,4 тысячи автомобилей. Обе модели также нашли свое место в списке топ-10 лучших по популярности на нашем рынке.

Остальные отечественные бренды традиционно остаются в роли догоняющих. Так, продажи кроссоверов «Москвич» постепенно начали набирать обороты и уже третий месяц подряд превышают тысячу автомобилей. Однако в целом этот проект по-прежнему пока остается больше политическим, а не экономическим. За восемь месяцев с момента старта производства дилерам было передано всего порядка шести тысяч автомобилей, а на учет в 2023 году поставлено 5,1 тысячи. При этом под давлением снижающегося курса рубля завод в августе резко поднял цены - на 228 - 392 тысяч рублей в зависимости от модели. Как именно это отразится на продажах, будет понятно уже к осени.

В то же время продажи автомобилей GAZ за июль составили 4,8 тысячи машин, примерно столько же, сколько и в июне. После закрытия полугодия следующий рост продаж коммерческой техники может состояться скорее всего в сентябре и отразится на общих объемах бизнеса нижегородского завода за III квартал в целом. В свою очередь UAZ отчитался о 3,8 тысячах проданных вседорожников (+12% к июню), а Sollers – о 664 реализованных LCV-грузовиков и фургонов (+21% к июню).

Звание самой продаваемой иномарки в июле, по данным AEB, сохранил за собой Haval Jolion (4,4 тысяч а/м). Лидером по динамике роста продаж при этом выступила марка Great Wall (+431%).

Основным локомотивом нашего рынка легковых автомобилей и осенью, и в IV квартале в целом будет выступать АвтоВАЗ. В самом начале августа компания объявила, что произвела за семь месяцев 160,9 тысячи машин. При этом за оставшиеся месяцы должно быть собрано порядка 240 тысяч автомобилей. Для этого в Тольятти планируют увеличить производительность и сократить такт выпуска. Так, на линии Lada Vesta хотят выпускать до 40 автомобилей в час, а на линии сборки Granta – до 52 а/м в час. Осенью на предприятии обещают возобновить выпуск пятой долгожданной многими клиентами модели – универсалов и фургонов Lada Largus. До конца текущего года может начаться производство Lada Vesta c вариатором. В прежние годы «автоматические» машины из Тольятти составляли до трети продаж модели. Также осенью должна быть расширена цветовая палитра. Кроме того, в продажу могут поступить автомобили Lada X-Cross 5, созданные на основе FAW Bestune T77. Экспансия китайских брендов при этом может несколько замедлиться на фоне роста цен и усиления конкуренции между «соотечественниками».

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие»):

– В целом динамику восстановления российского авторитейла по-прежнему продолжит ограничивать не столько недостаток автомобилей, сколько низкая покупательная способность населения на фоне текущих цен на новые автомобили. Так или иначе, но при отсутствии экономических и политических потрясений, российский авторынок может закрыть август с результатом продаж в 85-90 тысяч новых легковых и LCV-машин, завезенных официальными дистрибьюторами.