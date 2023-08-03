Экономика

Росстат: в Волгоградской области в августе подорожали бензин и дизтопливо

Экономика 03.08.2023 09:03
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03.08.2023 09:03


В Волгоградской области продолжился рост цен на автомобильное топливо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, на начало августа зафиксировано подорожание всех видов бензина. Также пошли в рост и цены на дизтопливо, которые держались последние несколько недель. 
Так, бензин АИ-92 подорожал за неделю на 23 копейки – до 49,52 рублей за литр, АИ-95 – на 22 копейки (55,06 рубля за литр). Стоимость АИ-98 выросла на 11 копеек – до 61,51 рубля. 
Также подорожало и дизтопливо – рост составил сразу 20 копеек. При том, что в Волгоградской области вовсю идет уборочная страда. 
Между тем, волгоградцы отмечают, что подорожание бензина они наблюдают практически каждый день.
- Хоть на копейку или несколько, но цены все время растут, - возмущаются автолюбители. – И такое ощущение, что конца этому нет. 

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