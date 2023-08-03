Экономика 03.08.2023 09:03
0
03.08.2023 09:03
В Волгоградской области продолжился рост цен на автомобильное топливо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, на начало августа зафиксировано подорожание всех видов бензина. Также пошли в рост и цены на дизтопливо, которые держались последние несколько недель.
Так, бензин АИ-92 подорожал за неделю на 23 копейки – до 49,52 рублей за литр, АИ-95 – на 22 копейки (55,06 рубля за литр). Стоимость АИ-98 выросла на 11 копеек – до 61,51 рубля.
Также подорожало и дизтопливо – рост составил сразу 20 копеек. При том, что в Волгоградской области вовсю идет уборочная страда.
Между тем, волгоградцы отмечают, что подорожание бензина они наблюдают практически каждый день.
- Хоть на копейку или несколько, но цены все время растут, - возмущаются автолюбители. – И такое ощущение, что конца этому нет.
Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей03.08.2023 10:58
Экономика 03.08.2023 10:58
Выдача ипотеки в России выросла на 63%02.08.2023 17:22
Экономика 02.08.2023 17:22
Объем продаж розничных кредитов в России в этом году достигнет 15 трлн рублей02.08.2023 14:32
Экономика 02.08.2023 14:32
Волгоградцы обсудили финансовые модели поведения современных российских семей01.08.2023 20:34
Экономика 01.08.2023 20:34
«Открытие Авто»: в июне автомобили с пробегом обошлись россиянам в 491 млрд рублей31.07.2023 12:25
Экономика 31.07.2023 12:25
Средней зарплаты волгоградцев хватит на 797 литров АИ-9231.07.2023 10:26
Экономика 31.07.2023 10:26
Китайские бренды заняли 50% в объеме кредитов на новые автомобили28.07.2023 15:44
Экономика 28.07.2023 15:44
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом28.07.2023 14:08
Экономика 28.07.2023 14:08
«Когда это прекратится?»: в Волгоградской области цены на бензин достигли новых высот27.07.2023 09:24
Экономика 27.07.2023 09:24
В июне на покупку новых автомобилей россияне потратили рекордные за последний год 234 млрд рублей26.07.2023 13:07
Экономика 26.07.2023 13:07
Экс-гендиректор завода УРАЛ ИВЕКО назначен директором по производству волгоградского завода сельхозтехники ВУАЗ АГРО (ZULF)26.07.2023 10:48
Экономика 26.07.2023 10:48
Удаленный документооборот с энергосбытом доступен владельцам коммерческих помещений26.07.2023 10:15
Экономика 26.07.2023 10:15
Чистая прибыль «Росгосстраха» в первом полугодии составила 2,2 млрд рублей26.07.2023 09:59
Экономика 26.07.2023 09:59
В Волгоградской области 4,7 тыс. предпринимателей получили поддержку центра «Мой бизнес»25.07.2023 13:13
Экономика 25.07.2023 13:13
Надежные инвестиции: на рынок выходят новые инструменты управления финансами25.07.2023 09:30
Экономика 25.07.2023 09:30