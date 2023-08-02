Под Волгоградом 85-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими









Авария с двумя пострадавшими произошла сегодня, 2 августа, в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на улице Пушкина столкнулись «ВАЗ-2107» и «Лада Гранта».













По предварительным данным, 85-летний водитель «Лады», который двигался со стороны улицы Энгельса, совершил столкновение с «ВАЗом», которым управлял 49-летний мужчина.

В результате пострадали пассажиры «семерки» - две женщины 51 и 71 года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



