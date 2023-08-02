В Волжском легковушка впечаталась в фонарный столб, есть пострадавшие









ДТП с фонарным столбом, в результате которого пострадали два человека, произошло в городе Волжский Волгоградской области, передает V102.RU.

- В результате пострадал мужчина 1974 г.р. и подросток 2009 г.р. После оказания медпомощи на месте, пострадавшие были госпитализированы, - сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи».













Авария произошла на перекрестке ул. Пушкина и Молодежной. Легковой автомобиль левой стороной впечатался в металлическую опору, получив серьезные повреждения.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, «Лада Гранта» въехала в столб после столкновения с автомобилем «ВАЗ-2110», которым управлял 36-летний водитель. Он следовал по ул. Автодорога №7 и врезался в «Ладу» на перекрестке.

Фото: ГБУЗ «КССМП»



