В Волжском легковушка впечаталась в фонарный столб, есть пострадавшие

Происшествия 02.08.2023 17:49
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02.08.2023 17:49
ДТП с фонарным столбом, в результате которого пострадали два человека, произошло в городе Волжский Волгоградской области, передает V102.RU.
- В результате пострадал мужчина 1974 г.р. и подросток 2009 г.р. После оказания медпомощи на месте, пострадавшие были госпитализированы, - сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи».
Авария произошла на перекрестке ул. Пушкина и Молодежной. Легковой автомобиль левой стороной впечатался в металлическую опору, получив серьезные повреждения.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, «Лада Гранта» въехала в столб после столкновения с автомобилем «ВАЗ-2110», которым управлял 36-летний водитель. Он следовал по ул. Автодорога №7 и врезался в «Ладу» на перекрестке.
Фото: ГБУЗ «КССМП»
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