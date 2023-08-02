Экономика 02.08.2023 14:32
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02.08.2023 14:32
За семь месяцев этого года объем розничного кредитования в России приблизился к 8,4 трлн рублей, а по итогам года он может достичь 15 трлн рублей. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Банк отмечает рекордный рост потребительской активности населения в этом году. За 7 месяцев спрос населения на кредиты составил около 8,4 трлн рублей, что на 81% превышает значения за аналогичный период прошлого года. Драйвером развития рынка выступает залоговое кредитование – ипотека и автокредиты. За семь месяцев российские банки выдали 3,6 трлн рублей жилищных кредитов и 4 трлн рублей – потребительских. Ожидается, что эта тенденция сохранится до конца года.
- По нашим оценкам, рынок кредитования в этом году полностью восстановится, на 8,5% превысив значения рекордного 2021 г. и примерно на 45% – прошлого года. В наибольшей степени этому росту будут способствовать ипотека и автокредиты, где сформировался повышенный отложенный спрос с прошлого года. Даже несмотря на подъем ключевой ставки, который произошел впервые за несколько месяцев и уже повлиял на ценовые параметры по ипотеке в крупных банках, темпы роста розничного рынка в этом году останутся двузначными, – прокомментировал Анатолий Печатников.
При этом на фоне активного роста кредитования население демонстрирует высокую ответственность при погашении своих обязательств и не допускает роста просрочки.
- Ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банков и финансовой системы в целом, мы не видим признаков «перегрева». Например, в сегменте ипотечного кредитования общий уровень просрочки – меньше 1%. Этому способствует высокая дисциплина заемщиков, общий экономический рост, в том числе – индексация зарплат во многих компаниях, а также широкий набор программ поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, – добавил Анатолий Печатников.
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