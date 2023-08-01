МВД РФ: волгоградские полицейские задержали сообщника мошенников с Украины

Расследования 01.08.2023 14:18
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01.08.2023 14:18
Подозреваемого в мошенничестве, который работал с украинскими кураторами, задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Пермского края. Об этом, как передает V102.RU, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, преступную схему, в которой участвовал задержанный, организовали и курировали с территории Украины его сообщники. Они создали интернет-магазин, где предлагались автомобильные двигатели по низким ценам.
- После внесения клиентами предоплаты свои обязательства они не выполняли, а перечисленные деньги присваивали. В обязанности жителя Пермского края входило получение средств от покупателей через оформленные на третьих лиц банковские карты. Затем он переводил рубли в криптовалюту и отправлял похищенное украинским кураторам, - рассказала Ирина Волк.
Среди потерпевших оказались двое жителей Волгоградской области, которые перевели около 300 тысяч рублей для покупки автомобильных двигателей. Всего, по версии следствия, аферистам удалось обмануть десятки жителей из разных регионов России.
Подозреваемого задержали на территории Пермского края. В ходе обысков у него изъяты десятки банковских карт, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Задержанный по решению суда заключен под стражу.
Фото и видео: МВД Медиа
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