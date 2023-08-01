Экономика 01.08.2023 20:34
0
01.08.2023 20:34
В Волгограде в конце июля прошла образовательная встреча для клиентов и сотрудников банка в рамках медиапроекта «Лекторий ВТБ». Лекцию на тему «Семейный капитал. Деньги и отношения» прочитал педагог-психолог, клинический психолог, телеведущий Сергей Бабушкин.
В неформальной обстановке гости и спикер обсудили финансовые модели поведения современных российских семей, влияние финансов на формирование позитивного микроклимата в семье, а также особенности финансового образования детей и подростков.
-Проект «Лекторий ВТБ» — еще один образовательный инструмент, который банк создал и реализовал в рамках стратегии «Семейный капитал» и «Семейный банк». Участие в проекте позволяет нашим клиентам не только узнать что-то новое, но и поучаствовать в дискуссиях, не всегда связанных напрямую с финансами. Отрадно, что одним из первых он стартовал в региональной сети на нашей инновационной площадке в Волгограде. По итогу мероприятия слушатели смогли подобрать подходящую их семье модель финансовых отношений, научиться вместе планировать совместное материальное будущее, покупки, и потенциально улучшить свое семейное благосостояние, - отметил управляющий банком ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
«Открытие Авто»: в июне автомобили с пробегом обошлись россиянам в 491 млрд рублей31.07.2023 12:25
Экономика 31.07.2023 12:25
Средней зарплаты волгоградцев хватит на 797 литров АИ-9231.07.2023 10:26
Экономика 31.07.2023 10:26
Китайские бренды заняли 50% в объеме кредитов на новые автомобили28.07.2023 15:44
Экономика 28.07.2023 15:44
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом28.07.2023 14:08
Экономика 28.07.2023 14:08
«Когда это прекратится?»: в Волгоградской области цены на бензин достигли новых высот27.07.2023 09:24
Экономика 27.07.2023 09:24
В июне на покупку новых автомобилей россияне потратили рекордные за последний год 234 млрд рублей26.07.2023 13:07
Экономика 26.07.2023 13:07
Экс-гендиректор завода УРАЛ ИВЕКО назначен директором по производству волгоградского завода сельхозтехники ВУАЗ АГРО (ZULF)26.07.2023 10:48
Экономика 26.07.2023 10:48
Удаленный документооборот с энергосбытом доступен владельцам коммерческих помещений26.07.2023 10:15
Экономика 26.07.2023 10:15
Чистая прибыль «Росгосстраха» в первом полугодии составила 2,2 млрд рублей26.07.2023 09:59
Экономика 26.07.2023 09:59
В Волгоградской области 4,7 тыс. предпринимателей получили поддержку центра «Мой бизнес»25.07.2023 13:13
Экономика 25.07.2023 13:13
Надежные инвестиции: на рынок выходят новые инструменты управления финансами25.07.2023 09:30
Экономика 25.07.2023 09:30
Агентство НКР повысило рейтинг Банка Уралсиб до A.ru со «Стабильным» прогнозом24.07.2023 15:00
Экономика 24.07.2023 15:00
Эксперты ЦБ назвали причины роста цен на бензин в Волгоградской области24.07.2023 14:29
Экономика 24.07.2023 14:29
«Красный Октябрь» к 125-летию представил новый логотип24.07.2023 10:49
Экономика 24.07.2023 10:49
Количество отнесенных к среднему классу волгоградцев снизилось до 5,3%24.07.2023 08:18
Экономика 24.07.2023 08:18