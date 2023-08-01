



В Волгограде в конце июля прошла образовательная встреча для клиентов и сотрудников банка в рамках медиапроекта «Лекторий ВТБ». Лекцию на тему «Семейный капитал. Деньги и отношения» прочитал педагог-психолог, клинический психолог, телеведущий Сергей Бабушкин.

В неформальной обстановке гости и спикер обсудили финансовые модели поведения современных российских семей, влияние финансов на формирование позитивного микроклимата в семье, а также особенности финансового образования детей и подростков.

-Проект «Лекторий ВТБ» — еще один образовательный инструмент, который банк создал и реализовал в рамках стратегии «Семейный капитал» и «Семейный банк». Участие в проекте позволяет нашим клиентам не только узнать что-то новое, но и поучаствовать в дискуссиях, не всегда связанных напрямую с финансами. Отрадно, что одним из первых он стартовал в региональной сети на нашей инновационной площадке в Волгограде. По итогу мероприятия слушатели смогли подобрать подходящую их семье модель финансовых отношений, научиться вместе планировать совместное материальное будущее, покупки, и потенциально улучшить свое семейное благосостояние, - отметил управляющий банком ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.











