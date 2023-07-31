Экономика

Средней зарплаты волгоградцев хватит на 797 литров АИ-92

Экономика 31.07.2023 10:26
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31.07.2023 10:26


Жители Волгоградской области на чистую среднюю зарплату по региону могут купить 797 литров бензина АИ-92. Как сообщает V102.RU со ссылкой на рейтинг РИА Новости, подсчеты велись, исходя из средней стоимости бензина данной марки на уровне 48,62 рубля за литр. При этом эксперты утверждают, что с начала 2023 года стоимость АИ-92 выросла в регионе всего на 1,1%. По итогам исследования Волгоградская область заняла 61-ое место в рейтинге регионов по доступности бензина. 
Больше всего бензина (от 2000 до 2500 литров) на среднемесячную зарплату в июне 2023 года можно купить в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Меньше всего (около 600 литров) — в республиках Северного Кавказа. По цене топлива в лидерах оказался  Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 44,9 рубля. 
Между тем, ранее V102.RU сообщало о непрекращающемся  росте цен на бензин за последние недели. Аналитики объяснили это превышением спроса над предложением, который сложился из-за закрытия некоторых нефтеперерабатывающих предприятий на профилактику. 

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