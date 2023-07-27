Главный врач больницы в Михайловке ушла из депутатов

Политика 27.07.2023 07:45
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27.07.2023 07:45
Депутат Михайловской городской думы Волгоградской области Наталья Аринушкина досрочно сложила свои полномочия. Как сообщили V102.RU в Михайловской гордуме, заявление о сложении полномочий по собственному желанию удовлетворили на заседании городского представительного органа ее коллеги накануне, 26 июля.
63-летняя Наталья Аринушкина работает главным врачом Михайловской городской детской больницы, которую она возглавляет с 2008 года. Она закончила Волгоградский медуниверситет в 1984 году, за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Депутатом гордумы последнего созыва Наталья Евгеньевна не пробыла и года – она была избрана в сентябре 2022 года. В городскую думу главврач прошла по партийным спискам «Единой России».
По какой причине Наталья Аринушкина рассталась с депутатским мандатом, в гордуме не сообщили. В городской детской больнице корреспонденту V102.RU пояснили, что главный врач в настоящее время находится в отпуске.
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